Nuevo despido de personal en GM planta Ramos Arizpe; segundo en lo que va del año (video)

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Saltillo
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    Nuevo despido de personal en GM planta Ramos Arizpe; segundo en lo que va del año (video)
    Trabajadores reportaron nuevas bajas laborales en el complejo automotriz de Ramos Arizpe durante la jornada de este jueves. FACEBOOK

Trabajadores señalan reajuste de personal en medio de cambios productivos previstos para el complejo automotriz

Luego de la salida de casi 2 mil trabajadores ocurrida en enero pasado, el complejo de General Motors en Ramos Arizpe habría concretado una nueva reducción de personal, de acuerdo con versiones difundidas por empleados de la armadora.

Este 12 de junio trascendió que alrededor de 40 colaboradores fueron separados de sus funciones, en lo que sería un nuevo ajuste dentro de la planta automotriz instalada en la Región Sureste de Coahuila.

La situación fue dada a conocer a través de redes sociales por una de las personas afectadas. Claudia Medina compartió en su cuenta de Facebook un mensaje en el que relató haber sido notificada de su baja laboral.

“Nuevo recorte de personal en GM. Sigue el juego del ajedrez o del calamar y hoy me dijeron adiós. La número 739, eliminada”, escribió la exempleada, quien aclaró que dicha cifra corresponde a su número de trabajador y no al total de personas despedidas. En la misma publicación estimó que habría observado alrededor de 40 bajas durante la jornada.

La información surge semanas después de que se conocieran versiones sobre una reestructuración operativa en el complejo de Ramos Arizpe, asociada a cambios en la producción de algunos de los modelos que actualmente se ensamblan en la planta.

RECONFIGURAN ESTRATEGIA INDUSTRIAL

El pasado 23 de mayo se informó que dos vehículos del portafilio de la armadora dejarán de fabricarse en Ramos Arizpe como parte de una reorganización productiva, escenario que desde entonces generó inquietud entre trabajadores ante un eventual impacto en la plantilla laboral.

Lo anterior contrasta con el ambiente de optimismo que prevaleció tras el anuncio de una inversión de mil millones de dólares por parte de General Motors para fortalecer sus operaciones en México. El proyecto fue destacado por autoridades y representantes empresariales como una muestra de confianza en el potencial industrial del país y de Coahuila.

Dentro de los planes de la compañía se contempla que el complejo de Ramos Arizpe incorpore la producción de nuevos modelos para los mercados nacional y de exportación, entre ellos el Aveo y la camioneta Groove. Sin embargo, la fabricación de estas unidades está prevista para una etapa posterior de la transición operativa, proyectada para el próximo año.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido información pública sobre el número de trabajadores involucrados en este nuevo ajuste ni sobre el alcance que podrían tener futuras modificaciones en su estructura laboral.

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