Nuevo despido de personal en GM planta Ramos Arizpe; segundo en lo que va del año (video)

Luego de la salida de casi 2 mil trabajadores ocurrida en enero pasado, el complejo de General Motors en Ramos Arizpe habría concretado una nueva reducción de personal, de acuerdo con versiones difundidas por empleados de la armadora.

Este 12 de junio trascendió que alrededor de 40 colaboradores fueron separados de sus funciones, en lo que sería un nuevo ajuste dentro de la planta automotriz instalada en la Región Sureste de Coahuila.

La situación fue dada a conocer a través de redes sociales por una de las personas afectadas. Claudia Medina compartió en su cuenta de Facebook un mensaje en el que relató haber sido notificada de su baja laboral.

“Nuevo recorte de personal en GM. Sigue el juego del ajedrez o del calamar y hoy me dijeron adiós. La número 739, eliminada”, escribió la exempleada, quien aclaró que dicha cifra corresponde a su número de trabajador y no al total de personas despedidas. En la misma publicación estimó que habría observado alrededor de 40 bajas durante la jornada.