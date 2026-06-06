Ayuntamiento de Monclova blinda recursos públicos por proceso electoral

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad electoral y evitar el uso indebido de recursos públicos, el Ayuntamiento de Monclova implementó medidas de blindaje que permanecerán vigentes del 5 al 8 de junio. A través de la Sindicatura Municipal se informó que estas acciones buscan salvaguardar los principios de legalidad, imparcialidad y equidad durante el desarrollo del proceso electoral.

Como parte de las disposiciones, los vehículos oficiales del municipio permanecerán bajo resguardo durante el periodo establecido. La medida no aplica para unidades de Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Primarios y otros vehículos operativos autorizados para continuar prestando servicios a la ciudadanía. Además, se reiteró la prohibición de utilizar instalaciones, mobiliario, equipo, recursos humanos o materiales propiedad del municipio para actividades de carácter político-electoral o de proselitismo.

Las autoridades señalaron que cada dependencia será responsable de supervisar el cumplimiento de estas medidas y garantizar el adecuado resguardo de los bienes bajo su administración. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la legislación electoral.

Publicidad