Ayuntamiento de Monclova blinda recursos públicos por proceso electoral

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    Ayuntamiento de Monclova blinda recursos públicos por proceso electoral
    El municipio implementó medidas para evitar el uso de recursos públicos en actividades político-electorales durante el proceso de votación. LIDIET MEXICANO

Vehículos oficiales quedaron bajo resguardo y se restringió el uso de bienes municipales para actividades político-electorales

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad electoral y evitar el uso indebido de recursos públicos, el Ayuntamiento de Monclova implementó medidas de blindaje que permanecerán vigentes del 5 al 8 de junio.

A través de la Sindicatura Municipal se informó que estas acciones buscan salvaguardar los principios de legalidad, imparcialidad y equidad durante el desarrollo del proceso electoral.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/vinculan-a-proceso-a-dueno-de-chyrsa-por-presunto-despojo-en-monclova-JL21198436

Como parte de las disposiciones, los vehículos oficiales del municipio permanecerán bajo resguardo durante el periodo establecido. La medida no aplica para unidades de Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Primarios y otros vehículos operativos autorizados para continuar prestando servicios a la ciudadanía.

Además, se reiteró la prohibición de utilizar instalaciones, mobiliario, equipo, recursos humanos o materiales propiedad del municipio para actividades de carácter político-electoral o de proselitismo.

$!Vehículos oficiales del Ayuntamiento de Monclova permanecerán fuera de operación durante la jornada electoral, salvo los destinados a servicios esenciales.
Vehículos oficiales del Ayuntamiento de Monclova permanecerán fuera de operación durante la jornada electoral, salvo los destinados a servicios esenciales. LIDIET MEXICANO

Las autoridades señalaron que cada dependencia será responsable de supervisar el cumplimiento de estas medidas y garantizar el adecuado resguardo de los bienes bajo su administración.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la legislación electoral.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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