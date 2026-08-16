La carta del júnior Andy y la defensa del heredero

El júnior se “dirige con respeto”, pero llama prepotente y apático al presidente de Estados Unidos, Donald Trump . Acusa a funcionarios estadounidenses de corruptos, jefes de pandillas y de recibir dinero de vendedores de armas.

Vaya revuelo que ha ocasionado el retiro de la visa del júnior Andy López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador . Y quizá más revuelo ha provocado la infantil “carta/reclamo/lloriqueo/berrinche/petición” que publicó.

Calca su enojo, luego asegura que no le causa ningún problema no visitar Estados Unidos, pero después refiere que puede esperar.

Luego le pide su opinión al presidente Trump sobre su caso y lo incita a destituir a dos funcionarios de su gobierno, como si eso mismo no constituyera, paradójicamente, un acto injerencista.

Enseguida, en un giro tragicómico y sumamente insolente, le aconseja comenzar una nueva etapa y rectificar. Y al final, descaradamente le dice que espera su respuesta –un tanto amenazante– para saber a qué atenerse, como si se tratara de un interlocutor, a pesar de no tener ningún cargo público.

El único mérito de Andy es ser hijo de Andrés Manuel López Obrador, un nepo baby, un mirrey de la política. Nadie ha votado por él. El trabajo al frente de la Secretaría de Organización de Morena, cargo al que llegó por la figura de su padre, fue desastroso con los resultados de Durango. Y como en Coahuila iba a ser peor, lo removieron para aligerar el golpe. Ahora busca el fuero en Tabasco y por eso ya comenzó a hacer campaña.

Como no iba a haber respuesta del presidente de Estados Unidos, entonces vino la defensa del heredero. Vinieron las cartas de Morena para “cerrar filas”: primero el texto donde hacen referencia a la cancelación de la visa del júnior, a pesar de que este no ostenta ningún cargo público ni en el partido. Argumentan que se trata de “instrumentos migratorios como mecanismo de inherencia política”. Y por enfrente hablan de independencia y soberanía.

Horas después llegó el posicionamiento de los 32 comités ejecutivos estatales. En este no hacen referencia a la visa de Andy, pero sí vuelven a hablar de la “defensa de la soberanía” y “condenan a quienes aprovechan decisiones de otros gobiernos”.

Faltaba otro comunicado, este respaldado por coordinadoras y coordinadores morenistas de los congresos de los estados, en donde nuevamente resaltan la bandera de la soberanía y la injerencia extranjera. Además, refieren que “a pesar de los embates, de las campañas y de los intentos por cuestionar nuestra autoridad moral, a partir de mentiras, aquí seguimos y aquí seguiremos”.

Por si no fuera suficiente, los gobernadores de Morena también publicaron un pronunciamiento donde aseguran que no permitirán la injerencia extranjera y que defenderán la soberanía nacional.

AL TIRO

Hoy, el júnior del bienestar es un ciudadano mexicano más. No ocupa ningún cargo público ni algún puesto en el partido Morena. Su mérito, nuevamente, es ser hijo del expresidente. Convirtió, pues, un asunto personal en un tema de todo el país.

Y el hecho de que Morena se haya volcado a “cerrar filas” con sus cartas/posicionamientos/comunicados refleja los intereses serviles que persisten hacia Palenque.