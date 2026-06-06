Vinculan a proceso a dueño de Chyrsa por presunto despojo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un juez de control vinculó a proceso a Juan Antonio “N”, propietario de la empresa Chyrsa, al considerar que existen elementos suficientes para presumir su participación en el delito de despojo. Además, ordenó que continúe el aseguramiento del inmueble ubicado en el cruce de Ocampo y Privada Jesús Silva, en la zona centro de Monclova. La resolución se emitió durante una audiencia celebrada este viernes en el Centro de Justicia Penal de Frontera. El caso fue promovido por Laura Vianey, quien asegura ser la legítima propietaria del predio desde 2014, tras adquirirlo mediante un contrato de compraventa inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

Según la denuncia, la afectada mantuvo la posesión del terreno mediante cercado perimetral y señalizaciones de propiedad privada. Sin embargo, entre 2021 y 2023, presuntamente Juan Antonio “N” y personal de Chyrsa ingresaron al lugar, retiraron la cerca e iniciaron la construcción de un establecimiento comercial. Tras más de tres años de investigaciones, el Ministerio Público judicializó el caso y presentó diversos datos de prueba ante el juez, quien determinó la probable participación del empresario y ordenó mantener las medidas cautelares sobre el inmueble. Al concluir la audiencia, el abogado de la denunciante, Jorge Garza Calvillo, señaló que durante el proceso no se discutió la propiedad del terreno, sino los actos relacionados con el presunto despojo. Añadió que su clienta contaba con posesión material y documentación legal registrada.

El litigante también aseguró que existieron acercamientos con el acusado y que este presuntamente reconoció haber actuado por equivocación. Actualmente, el establecimiento permanece cerrado y bajo resguardo judicial, situación que continuará hasta que se emita una resolución definitiva.

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