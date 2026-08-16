Monclovita la Bella

Cuando Carlos Salinas de Gortari empezó a deshacerse de mil empresas federales, se apropió de algunas, otras las vendió y varias las obsequió. AHMSA estaría, a medias, en esta última concepción. Alonso Ancira fue el aprovechado vividor: acabó con esa siderúrgica –que era la vida de Monclova– con robos continuados y un fraude de 250 millones de dólares, de los que ha pagado 100.

Monclova guarda secretos que, sobre el pasado, son muchos. Del presente da pena hablar si pensamos en la clase trabajadora, golpeada sistemáticamente. El fracaso y la destrucción de Altos Hornos de México fue, o pudo ser, la estocada definitiva a la ciudad. No es lo que sucedió; los monclovenses supieron superar, con mucho esfuerzo, esa debacle, pero no deberá quedar el hecho en el bote de la basura.

Nadie ha podido atreverse a comprar dicha compañía. Se deben millones a centenares de pequeñas empresas y a los obreros, cuyo adeudo corresponde a AHMSA. Independientemente del perverso delincuente que ha huido del país dos veces, primero a España, donde fue atrapado y extraditado, y ahora a Estados Unidos, país que no ha querido enviarnos a 34 criminales que México ha solicitado.

Un dato nos lleva a dudar de Salinas de Gortari: desde que se cedió AHMSA a esa persona, quedó como presidenta del consejo la señora Cecilia Occelli, todavía esposa del expresidente, en proceso de divorcio. Entre los enjuagues del exmandatario estuvo donar una partecita de la siderúrgica a su mujer. El hecho demuestra corrupción. Pero parece que se acerca la venta y reapertura de la planta. La esperamos.

Monclova fue fundada varias veces; las dos primeras por esclavistas: Alberto del Canto en 1577 y Luis de Carvajal y de la Cueva en 1581. El primero la llamó Minas de la Trinidad y el segundo Nuevo Almadén (casi lo mismo porque almadén en árabe significa “la mina”).

Aunque algunos historiadores del noreste han negado el oficio de esclavistas a ambos, no tenemos duda sobre ello porque los dos fueron enjuiciados. Del Canto era esclavista e incestuoso; Carvajal fue condenado por la Santa Inquisición por esclavista, no por judaizante. Es nuestra historia y es mejor aceptarla.

Se tiene a fray Juan Larios por fundador del sistema de misiones de la Nueva Extremadura de Coahuila, y lo fue, pero no el primer evangelizador; lo precedieron otros. Treinta y dos años antes de su llegada, en 1674, había predicado a lo largo del río Nadadores fray Martín de Altamira, quien fue muerto en 1606 por los indios quamocuanes dentro de una capilla; también asesinaron a cuatro indígenas catequistas. Saltillenses y regiomontanos pretenden que el cuerpo de fray Martín fue trasladado para ser enterrado en su ciudad. Mentira. Encontré en el Archivo Franciscano de Zapopan el testimonio de un fraile anciano que relató que sus hermanos lo enterraron en Nadadores, y él fue testigo.

Lo anterior significa que había otros frailes además de indios conversos. No debe caber duda de que Larios fue el gran personaje de esa provincia, pero murió demasiado pronto y, si mi memoria no me engaña, también fue sepultado en una de las misiones. ¿Cuál fue? ¿San Francisco, Santa Rosa, San Buenaventura, San Bernardino? Debo reencontrar el dato que vi en algún archivo.