Un sobrino es un hijo prestado

Pensar en ella era doloroso. No por lo obvio, sino porque he descubierto que crecer también significa ir perdiendo algunos recuerdos. Hace unos años aún podía escuchar la canción que cantaba mientras hacía el aseo de la casa; hoy apenas puedo silbar la tonada.

Había días en los que me llegaba la nostalgia sin avisar. Aquel era un viernes cualquiera, pero uno coloreado de grises y azules oscuros que, en cualquier película o libro, son perfectos; en mi caso, eran el boleto para recordar a mi madre.

—Tío —le hablé a Catarino mientras él, sin camisa y sentado en una vieja silla blanca de plástico, veía las nubes y le decía a mi abuela—: Se me hace que va a llover.

—El cielo se está nublando —respondía siempre mi abuela.

Nunca entendí su chiste, pero ambos parecían disfrutarlo.

—Mande, Pánfilo —respondió mientras dudaba si meter la ropa que habíamos lavado.

Mi abuela y Catarino solían lavar la ropa los viernes, supuestamente para tener libres los sábados y domingos. Nunca era así; siempre había algo que hacer.

—Tú conociste a mi papá y mi mamá fue tu hermana, pero nunca me hablas lo suficiente de ellos.

Lo que le dije fue una insinuación: quería que me hablara de ellos en ese instante.

Catarino dejó de ver las nubes, dejó de preguntarse si llovería y se concentró en lo que acababa de decirle.

—No te hablo de ellos porque me encariñé con ambos. Más con tu madre, es obvio: era mi hermana. Tu padre es harina de otro costal; después te hablo de él porque tu abuela explota como boiler cuando se menciona su nombre.

Volteé a ver a mi abuela. Ella sólo me miró de reojo, una manera de prevenirme para que no siguiera con el tema. Lo hice, lo dejé en paz. La abuela siguió disfrutando de la combinación del calor y el aire pesado, casi húmedo, que anunciaba una lluvia pasajera.

Catarino, en cambio, se quedó un momento pensando.

—Hay muchas cosas que recuerdo de tu mamá. Era soñadora, independiente y libre... eso le admiraba. Siempre tenía algo que decir; lo malo es que te lo decía retándote. Parecía que quería controlar todo y, a la vez, no podía controlar nada. Le gustaba leer, no como yo, que soy más de películas. Por ahí han de andar unos libros suyos, bien raros, porque siempre anotaba algo en ellos.

Sus palabras crearon más dudas. Esas características eran insuficientes para formar una idea completa de mi mamá.

Mi abuela volteó a verlo enternecida; quizá el recuerdo de Catarino le llenó el alma durante unos segundos.

—Ella hizo un viaje a la ciudad de las momias. Guanajuato fue donde conoció a tu padre y creíamos que se había quedado a vivir ahí por él. Yo tenía otra teoría: Guanajuato la enamoró a tal grado que, en vez de hablar de tu padre, hablaba de callejones. Seguro ahí te hicieron, chamaco —dijo Catarino mientras me pegaba en el hombro.

Se quedó callado unos segundos antes de continuar.

—Pero ¿sabes qué, Pánfilo? Lo que más recuerdo de tu madre eres tú. Cuando ella y tu padre se fueron a Estados Unidos y te dejaron con nosotros, me dijo que te cuidara como si fueras mi hijo. Al principio no sabía a qué se refería. Yo era joven y encargarme de un niño me parecía complicado, casi imposible. Pero llegaste tú y, con tu manera de parecerte a ella sin siquiera intentarlo, te ganaste nuestro cariño.

Mi abuela lo interrumpió:

—Antes de que naciera ya tenía mi cariño —dijo casi gritando.

—Bueno, fuiste la alegría de la casa desde antes de que llegaras. Al menos conmigo tuviste que ganarte mi cariño. Eso creía hasta que mi hermana te puso en mis brazos, sin saberlo, me prestó un pedacito de su vida. Muchas veces pensé que yo podía valer madres en todo, menos en ayudar a mi mamá a criarte. Ahí no. Y perdónenme, pero es en lo único que no he fallado.

La abuela miró a Catarino con una sonrisa tímida.

—¿O no, ma?

—No sé. Pregúntale a tu sobrino.

—¿No? —preguntó Catarino en un susurro. Supongo que estaba temeroso de la respuesta.

—Sí, tío, me has criado bien.

Algunas respuestas se deben decir aunque uno no las sienta.

—¡Ahí está! ¿Oyó, jefa? El muchacho lo dijo.

La sonrisa de Catarino fue una que no he vuelto a ver.