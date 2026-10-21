Ayuntamiento de Monclova destaca vocación y entrega de médicos en su día

MONCLOVA, COAH.- En el marco del Día de las y los Médicos, que se conmemora cada 23 de octubre, el alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo un encuentro con personal médico de Monclova para agradecer su entrega y la labor que realizan diariamente en beneficio de la población.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Monclova, donde estuvo presente la presidenta honoraria del organismo, Mavi Sosa, junto con representantes del sector salud y funcionarios municipales del área.