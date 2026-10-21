Ayuntamiento de Monclova destaca vocación y entrega de médicos en su día

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    Ayuntamiento de Monclova destaca vocación y entrega de médicos en su día
    Autoridades municipales y personal médico se reunieron en el DIF Monclova para conmemorar el Día de las y los Médicos. LIDIET MEXICANO

El alcalde Carlos Villarreal encabezó un encuentro con personal de salud en el DIF Monclova para agradecer su labor diaria; asistieron directivos de hospitales y el regidor del área

MONCLOVA, COAH.- En el marco del Día de las y los Médicos, que se conmemora cada 23 de octubre, el alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo un encuentro con personal médico de Monclova para agradecer su entrega y la labor que realizan diariamente en beneficio de la población.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Monclova, donde estuvo presente la presidenta honoraria del organismo, Mavi Sosa, junto con representantes del sector salud y funcionarios municipales del área.

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Entre los asistentes estuvieron Faustino Aguilar Arocha, director de la Jurisdicción Sanitaria 04; Ángel Cruz García, director del Hospital Amparo Pape de Benavides, y Maximiliano Elguezábal Mendoza, regidor de Salud, además de otros profesionales de la medicina, quienes externaron su felicitación a sus colegas.

“Por motivo del Día de las y los Médicos, tuvimos una reunión con el personal que da su servicio diario en nuestra administración, a quienes agradecemos su compromiso y dedicación”, expresó Villarreal Pérez.

$!El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia del personal de salud en la atención y bienestar de las familias monclovenses.
El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia del personal de salud en la atención y bienestar de las familias monclovenses. LIDIET MEXICANO

El edil señaló que su administración mantendrá el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones y gestiones encaminadas a mejorar los servicios de salud y atender las necesidades de las familias de Monclova.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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