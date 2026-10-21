Ayuntamiento de Monclova destaca vocación y entrega de médicos en su día
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El alcalde Carlos Villarreal encabezó un encuentro con personal de salud en el DIF Monclova para agradecer su labor diaria; asistieron directivos de hospitales y el regidor del área
MONCLOVA, COAH.- En el marco del Día de las y los Médicos, que se conmemora cada 23 de octubre, el alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo un encuentro con personal médico de Monclova para agradecer su entrega y la labor que realizan diariamente en beneficio de la población.
La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Monclova, donde estuvo presente la presidenta honoraria del organismo, Mavi Sosa, junto con representantes del sector salud y funcionarios municipales del área.
Entre los asistentes estuvieron Faustino Aguilar Arocha, director de la Jurisdicción Sanitaria 04; Ángel Cruz García, director del Hospital Amparo Pape de Benavides, y Maximiliano Elguezábal Mendoza, regidor de Salud, además de otros profesionales de la medicina, quienes externaron su felicitación a sus colegas.
“Por motivo del Día de las y los Médicos, tuvimos una reunión con el personal que da su servicio diario en nuestra administración, a quienes agradecemos su compromiso y dedicación”, expresó Villarreal Pérez.
El edil señaló que su administración mantendrá el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones y gestiones encaminadas a mejorar los servicios de salud y atender las necesidades de las familias de Monclova.