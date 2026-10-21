Todo listo para el Festival de la Calabaza en el Ecoparque de Monclova

MONCLOVA, COAH.- El Ecoparque se encuentra listo para ser escenario de concursos, actividades recreativas y encuentros familiares con el Festival de la Calabaza 2026, en Monclova, cuya programación se desarrollará a partir de mañana y hasta el 25 de octubre, con clausura el 31, con entrada gratuita. La celebración comenzará este jueves 22 con la inauguración y el corte de listón. Durante las siguientes jornadas, distintas instituciones de educación superior tendrán a su cargo actividades destinadas a promover la participación de los visitantes.

El viernes 23 se realizará la Gran Búsqueda del Tesoro, organizada por la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila. Para el sábado 24 está previsto el concurso de disfraces, con participación del Tecnológico de Monclova. El domingo 25 corresponderá a la Universidad Politécnica Monclova-Frontera organizar el concurso de calabazas. La clausura se llevará a cabo el sábado 31, fecha que completará las cinco jornadas anunciadas. Marisol Lara Rodríguez, directora de Arte y Cultura, informó que será la primera ocasión en que este festival tenga como sede el Ecoparque. La iniciativa es encabezada por el Tecnológico Superior de Monclova y contempla la colaboración de estudiantes, artistas y emprendedores. Además de los concursos, se preparan escenarios con ambientación otoñal para que las familias puedan tomarse fotografías y participar en actividades de convivencia. La propuesta busca reunir a personas de diferentes edades alrededor de una programación recreativa.

La participación de las instituciones educativas forma parte de la organización del encuentro, que incorpora a la comunidad estudiantil en las actividades abiertas al público. El festival se suma a la oferta de celebraciones de otoño en Monclova y propone al Ecoparque como punto de reunión familiar durante dos fines de semana de octubre. La entrada gratuita permitirá a los visitantes acceder al recinto en las fechas anunciadas.

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