Primera etapa de entrega de semilla en zonas rurales de Saltillo está por concluir

El alcalde Javier Díaz González informó que está por concluir la primera etapa del Programa de Entrega de Semilla Forrajera 2026, implementado a través de la Dirección de Desarrollo Rural en coordinación con el Gobierno del Estado y productores de distintos ejidos del municipio. El edil destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo se mantiene un apoyo constante al sector rural, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias del campo.

“Este es solo uno de los múltiples programas productivos y sociales que impulsamos para el campo de Saltillo; durante este año estaremos invirtiendo 110 millones de pesos en las comunidades rurales de la capital del estado”, señaló. La Dirección de Desarrollo Rural detalló que esta primera etapa contempla la entrega de 40 toneladas de semilla de sorgo, con las que se podrán sembrar aproximadamente 2 mil hectáreas, mediante un trabajo conjunto entre autoridades y productores. Asimismo, la dependencia informó que la segunda etapa del programa se llevará a cabo durante el segundo semestre del año, con la distribución de 80 toneladas de semilla de avena.

En total, con la entrega de 120 toneladas de semilla forrajera en 2026, se estima beneficiar a cerca de mil 500 productores de los distintos ejidos de Saltillo. El programa forma parte de una estrategia integral de apoyo al campo, complementándose con otros esquemas municipales operados por la Dirección de Desarrollo Rural, como los de barbecho y fertilizantes.

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