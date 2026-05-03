Carambola morenista

La relación entre Rubén Rocha Moya, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atraviesa un momento crítico debido a acusaciones formales de narcotráfico emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el sinaloense, quien solicitó licencia para ser investigado por la FGR.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la soberanía nacional y respaldado al gobernador frente a las presiones externas, la sombra de la cercanía entre Rocha Moya y el expresidente Andrés Manuel López Obrador sigue presente.