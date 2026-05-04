Coahuila, referente de seguridad rumbo a elecciones: secretario de Gobierno

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    Coahuila, referente de seguridad rumbo a elecciones: secretario de Gobierno
    Pimentel afirma que Coahuila destaca en tasa de homicidios y confianza, incluso frente a regiones del sur de EU. SANDRA GÓMEZ

El funcionario atribuye los niveles de bienestar a un compromiso conjunto entre sociedad y gobierno

TORREÓN, COAH.- En el marco de los comicios para renovar el Congreso del Estado, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, aseguró que la entidad se consolida como un referente de estabilidad y orden público. Según el funcionario, este entorno de tranquilidad permitirá a la población participar en las urnas con plena libertad y garantías de seguridad.

El titular de la política interna subrayó que la colaboración ciudadana ha sido clave para blindar al estado frente a la crisis de violencia que afecta a otras regiones del país, particularmente por la presencia del crimen organizado.

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Pimentel González enfatizó que los indicadores actuales de bienestar son resultado de un compromiso compartido para mantener la paz social.

Asimismo, contrastó la realidad local con la situación que enfrenta Sinaloa, donde —dijo— las familias padecen una falta de garantías. Ante este panorama, hizo un llamado a los coahuilenses a cuidar y fortalecer el modelo de seguridad construido en la entidad, evitando retrocesos que pongan en riesgo la integridad de la población.

“El equipamiento de nuestras fuerzas policiales es vital, pero la verdadera diferencia radica en la voluntad política. Ese es el factor determinante para asegurar la estabilidad de Coahuila”, puntualizó.

El funcionario sustentó sus declaraciones en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, la cual ubica a Coahuila como líder en seguridad en el norte del país.

Añadió que, al analizar la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el estado no solo destaca a nivel nacional, sino que también presenta indicadores de confianza superiores a los de algunas entidades fronterizas del sur de Estados Unidos.

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Sobre el desarrollo de las campañas políticas, informó que prevalece un ambiente de certidumbre para todas las fuerzas partidistas y candidaturas.

Finalmente, aseguró que existe una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar que la jornada electoral se desarrolle sin incidentes, promoviendo que el voto ciudadano sea el protagonista en un clima de confianza.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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