Coahuila, referente de seguridad rumbo a elecciones: secretario de Gobierno

El titular de la política interna subrayó que la colaboración ciudadana ha sido clave para blindar al estado frente a la crisis de violencia que afecta a otras regiones del país, particularmente por la presencia del crimen organizado.

TORREÓN, COAH.- En el marco de los comicios para renovar el Congreso del Estado, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, aseguró que la entidad se consolida como un referente de estabilidad y orden público. Según el funcionario, este entorno de tranquilidad permitirá a la población participar en las urnas con plena libertad y garantías de seguridad.

Pimentel González enfatizó que los indicadores actuales de bienestar son resultado de un compromiso compartido para mantener la paz social.

Asimismo, contrastó la realidad local con la situación que enfrenta Sinaloa, donde —dijo— las familias padecen una falta de garantías. Ante este panorama, hizo un llamado a los coahuilenses a cuidar y fortalecer el modelo de seguridad construido en la entidad, evitando retrocesos que pongan en riesgo la integridad de la población.

“El equipamiento de nuestras fuerzas policiales es vital, pero la verdadera diferencia radica en la voluntad política. Ese es el factor determinante para asegurar la estabilidad de Coahuila”, puntualizó.

El funcionario sustentó sus declaraciones en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, la cual ubica a Coahuila como líder en seguridad en el norte del país.

Añadió que, al analizar la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el estado no solo destaca a nivel nacional, sino que también presenta indicadores de confianza superiores a los de algunas entidades fronterizas del sur de Estados Unidos.