PRI y PT realizan cambios en candidaturas suplentes de distrito 08 y plurinominales, tras requerimiento del IEC

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    PRI y PT realizan cambios en candidaturas suplentes de distrito 08 y plurinominales, tras requerimiento del IEC
    El PRI y PT fueron obligados a modificar sus fórmulas en el distrito 08. CORTESÍA

Árbitro electoral los obliga a cumplir con grupos vulnerables

El Instituto Electoral de Coahuila aprobó los cambios que fueron presentados en dos de las fórmulas postuladas por la coalición PRI-UDC y del PT, luego de requerirles cambios por no cumplir con las reglas establecidas en pro de grupos vulnerables.

Fue en una sesión extraordinaria el pasado jueves, que el Instituto Electoral de Coahuila discutió los cambios que debían realizar la coalición y el partido, en al menos una de sus postulaciones.

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En el caso de la coalición PRI-UDC, el IEC estableció que los cambios debían definirse en la postulación del distrito 08 encabezada por Ximena Villarreal Blake como candidata propietaria, al haber postulado como suplente, a una persona ajena a la distinción de su grupo vulnerable como era Ruth Ysais Antuna.

Ahora, la coalición modificó, sacando de la fórmula a Ruth Ysais Antuna, y postulando en el cargo de suplencia a Regina Cordero Villarreal, quien va a ese distrito que tiene cabecera en Torreón.

Dicha propuesta, fue aceptada toda vez que ahora, ambas postulaciones están representando al mismo grupo vulnerable, como es el de personas jóvenes, además de cumplir con la paridad de género.

Por otro lado, el IEC solicitó al Partido del Trabajo una modificación en la fórmula postulada en la tercera posición de la lista de Representación Proporcional o “plurinominales”, toda vez que también se había postulado a una fórmula que era representada por grupos vulnerables diferentes.

En los cambios que ya fueron también aprobados por el IEC, el PT definió cambiar a la suplencia de Josefina Flores Jiménez, que habían dejado a cargo de Esthela Flores Herrera, por la de Matilde Orozco.

Este cambio también fue aprobado toda vez que ambas candidatas por la vía plurinominal, representan al grupo vulnerable de mujeres adultas mayores.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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