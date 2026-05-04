Participa Saltillo 2026 rompe récord: crece 45% la votación ciudadana para decidir obras

La etapa de votación del programa Participa Saltillo 2026 concluyó con un total de 5 mil 799 sufragios emitidos por ciudadanos de distintos sectores de la capital coahuilense, cifra que representa un incremento del 45 por ciento respecto al ejercicio realizado el año pasado y que consolida este esquema como uno de los principales mecanismos de consulta vecinal impulsados por el Gobierno Municipal. La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, informó que este aumento refleja un mayor involucramiento de la población en la toma de decisiones relacionadas con obras y acciones prioritarias para sus comunidades, al permitir que sean los propios habitantes quienes definan el destino de parte de los recursos públicos.

Destacó que mediante este modelo de presupuesto participativo la ciudadanía no solo expresa necesidades, sino que decide directamente en qué proyectos se invertirá el recurso proveniente del impuesto predial, fortaleciendo así una dinámica de gobierno más cercana a las colonias y con mayor vinculación comunitaria. De acuerdo con el balance oficial, el sector Norte fue el que concentró la mayor participación con mil 952 votos, seguido del Poniente con 921; Oriente con 656; Norponiente con 635; Rural con 564; Centro con 440; Surponiente con 253; Oriente Extremo con 237 y Suroriente con 141 sufragios.

Tras el cierre del proceso, quedaron definidos los proyectos que serán ejecutados durante el próximo año. En el sector Centro se realizará un puente peatonal en Universidad Pueblo y Adela González Cavazos; en el Norponiente se instalarán luminarias en Andalucía; mientras que en el Norte se desarrollará la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento del área municipal del fraccionamiento Nuestra Señora de Fátima Residencial. Asimismo, en el Oriente fue seleccionada la atención del Centro Comunitario Morelos; en el Oriente Extremo el arreglo del puente peatonal de Misión Cerritos y Francisco I. Madero; y en el Poniente la construcción de una techumbre en la primaria Leona Vicario.

Para el sector Rural se aprobó la rehabilitación del paso vehicular en el ejido Buñuelos; en el Suroriente la creación de un espacio multideportivo en la Línea Verde; y en el Surponiente la construcción de una techumbre en el patio de la secundaria Heroico Colegio Militar. Patricia Alejandra Peña Aguirre subrayó que este ejercicio confirma que el programa avanza en la consolidación de un modelo de administración pública donde las decisiones nacen desde las propias colonias, al tiempo que reiteró que el Ayuntamiento continuará promoviendo mecanismos de participación social para fortalecer el desarrollo urbano y comunitario de Saltillo.

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