Azota tormenta a Monclova; reportan saldo blanco

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Monclova
/ 10 abril 2026
    Azota tormenta a Monclova; reportan saldo blanco
    Elementos de auxilio trabajan en calles anegadas tras las lluvias registradas en la ciudad. CORTESÍA

Autoridades atendieron más de 100 reportes, auxiliaron a familias y mantuvieron vigilancia en zonas vulnerables durante la contingencia

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, activó protocolos de emergencia tras la intensa lluvia registrada la noche del 9 de abril, logrando saldo blanco gracias a la rápida intervención de cuerpos de auxilio.

A través de Protección Civil y en coordinación con diversas corporaciones, se atendieron más de 100 reportes ciudadanos, priorizando las zonas de mayor riesgo y brindando apoyo directo a familias afectadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alertan-por-tormentas-intensas-y-vientos-peligrosos-en-coahuila-KB19900208

Los equipos trabajaron de manera continua en distintos puntos de la ciudad. Entre las acciones destacan la atención a 40 vehículos varados, 14 viviendas con inundación, cinco auxilios viales y 5 traslados de personas a sus hogares. También se brindó apoyo en una casa hogar afectada, además de atender incendios en una vivienda y un vehículo.

$!Quince vialidades fueron cerradas a la circulación debido a las inundaciones.
Quince vialidades fueron cerradas a la circulación debido a las inundaciones. CORTESÍA

De igual forma, se resolvieron dos fugas de gas, se retiraron dos árboles caídos y se atendieron reportes relacionados con el sistema de agua. Se registraron encharcamientos en varios sectores, el cierre preventivo de 15 vialidades por corrientes fuertes y el monitoreo constante en 20 colonias consideradas vulnerables.

$!Debido a la fuerza del viento, varios árboles fueron derribados.
Debido a la fuerza del viento, varios árboles fueron derribados. CORTESÍA

El alcalde reconoció la labor del personal de emergencia y destacó la importancia de la coordinación institucional para responder con rapidez ante este tipo de situaciones.

Las autoridades mantienen trabajos en las zonas afectadas y reiteraron su compromiso de fortalecer la capacidad de respuesta, priorizando la seguridad de la población en conjunto con instancias estatales.

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