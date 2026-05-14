Bajo la lupa de la Fiscalía de Coahuila, pastor del anexo monclovense ‘Fe, Esperanza y Amor’

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    Bajo la lupa de la Fiscalía de Coahuila, pastor del anexo monclovense ‘Fe, Esperanza y Amor’
    El delegado regional Everardo Lazo Chapa señaló que ninguna posible participación ha sido descartada dentro de la carpeta de investigación. LIDIET MEXICAO
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Autoridades estatales no descartan nuevas judicializaciones conforme avancen las indagatorias relacionadas con el centro de rehabilitación “Fe, Esperanza y Amor”

MONCLOVA, COAH.- Mientras continúan las investigaciones por la muerte violenta de Manuel Neftalí Lira dentro del anexo “Fe, Esperanza y Amor”, la Fiscalía General del Estado mantiene bajo investigación a Valentín Bustos Cabrera, pastor y propietario del centro de rehabilitación.

El delegado de la Fiscalía en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, confirmó que en este reciente caso, no se descarta ninguna posible participación del pastor en los hechos y advirtió que la carpeta de investigación permanece abierta.

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Hasta ahora, dos personas ya fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio calificado; sin embargo, la autoridad aseguró que las indagatorias siguen avanzando y podrían derivar en nuevas judicializaciones.

“No podemos determinar de manera prematura hasta que no concluya la investigación”, declaró el funcionario estatal, al señalar que la Fiscalía continúa integrando declaraciones, datos y posibles medios de convicción surgidos durante las audiencias recientes.

Lazo Chapa sostuvo que aunque Valentín Bustos no ha sido requerido formalmente por el Ministerio Público, eso podría cambiar conforme avance el proceso.

“No se ha descartado ninguna participación de nada en cualquier delito”, enfatizó.

La postura de la Fiscalía surge luego de que el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Monclova negara el amparo promovido por Bustos Cabrera relacionado con este caso.

La muerte de Manuel Neftalí Lira dentro del anexo instalado en el sur oriente de Monclova, ha generado fuerte atención pública y mantiene bajo presión al centro de rehabilitación, mientras las autoridades aseguran que seguirán investigando hasta esclarecer completamente lo ocurrido.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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