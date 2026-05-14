POLITICÓN: Coahuila no es prioridad para Morena: A 24 días de la elección, Ariadna Montiel prioriza agenda en Chihuahua

I. PRIORIDADES

Si a usted no le ha despertado interés el proceso electoral en marcha, mediante el cual se renovarán los 25 asientos del Congreso de Coahuila, no se sienta mal, pues a algunos dirigentes políticos tampoco parece importarles el lugar que ocupen sus candidatos a la hora del conteo de los votos. O al menos eso se infiere de la actitud con la cual la flamante dirigente morenista, Ariadna Montiel Reyes, asume la agenda política del momento. Y es que claramente para Montiel resulta más importante ir a organizarle una manifestación de protesta a la gobernadora de Chihuahua que acompañar a sus abanderados en Coahuila.

II. HAY NIVELES...

Se entiende, desde luego, que el asunto –el de Chihuahua– tiene fondo electoral y no podría ser de otro modo, pues el año próximo se renovará la gubernatura de aquella entidad y el morenismo quiere conquistar esa plaza... ¡pero las elecciones en Coahuila son en 24 días! Nada de qué asombrarse, desde luego, pues si algo se tiene claro es que, por razones difíciles de comprender, a los liderazgos del partido de moda nunca les ha interesado mucho apoyar a sus cuadros locales.

III. INCLUSIÓN REAL

El evento Open Talks: Mentes en Movimiento reunió en Saltillo a cientos de personas en torno a mensajes de motivación e inclusión. Pero nos dicen que uno de los momentos más significativos fue la participación de Ingrid Escalante y Brely de la Cruz. Ingrid compartió una experiencia de vida profundamente inspiradora, mientras que Brely terminó conectando emocionalmente con el público por su historia de esfuerzo y superación. También destacó la presencia del secretario Enrique Martínez, de quien además se sabe tomó la decisión de integrar desde hace semanas a De la Cruz a la estructura de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.

IV. MÁS QUE DISCURSOS

Y es que, más allá de conferencias o mensajes motivacionales, la participación de Ingrid y Brely terminó reflejando algo mucho más poderoso: inclusión real. Nos comentan que el caso de Brely resultó especialmente emotivo por lo que representa su historia de esfuerzo y superación personal. Además de abrirse camino profesionalmente, es la primera persona con síndrome de Down en obtener el título de Licenciada en Educación Preescolar en México, situación que debe resaltarse.

V. PUENTES POLÍTICOS

Nos comentan que desde ayer comenzaron a sonar los teléfonos de alcaldes y alcaldesas de Coahuila para convocarlos a la toma de protesta de la nueva dirigencia de la CONAMM, en la cual asumirá la presidencia Janecarlo Lozano Reynoso, alcalde de Gustavo A. Madero y viejo conocido de la política coahuilense, por su paso como delegado de Morena en el estado. Pero además, llamó la atención que las invitaciones corrieron a cargo del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, quien asumirá una vicepresidencia dentro de la Conferencia Nacional de Municipios de México para el periodo 2026-2027.

VI. RELACIONES Y COORDINACIÓN

Nos dicen que el nuevo encargo de Carlos Villarreal dentro de la CONAMM no es solamente protocolario. Y es que la posición que asumirá dentro del organismo nacional podría convertirse en una oportunidad importante para fortalecer relaciones institucionales y generar mayor coordinación con municipios y actores de otras regiones del país. En un contexto donde los ayuntamientos buscan mayor peso político, será clave que el alcalde de Monclova aproveche este espacio para proyectos de la región.

VII. PREMONITORIO

Quienes leen fino entre líneas recomiendan que, ante la proliferación de versiones en el sentido de que la CIA pudiera estar realizando operaciones de “ejecución” en México, conviene revisitar una de las sagas cinematográficas más exitosas de los últimos años: “Sicario”, sobre todo la segunda parte, “Día del Soldado”. Y es que el guionista del filme, el prolífico texano Taylor Sheridan –también creador de la exitosísima “Yellowstone”– plantea en dicho largometraje una estrategia, diseñada y financiada por Estados Unidos, para “combatir” el narcotráfico en México a partir de acciones que implican provocar una guerra entre facciones criminales.

VIII. ¿PURA CASUALIDAD?

Más aún: en el filme se adivina claramente que quien alienta el diseño de tal estrategia, desde la Casa Blanca, sería justamente Donald Trump. ¿Simples coincidencias o un retrato cinematográfico de la realidad pura y dura de nuestros días? Vale la pena ver la película y convertir su guion en motivo de discusión. En una de esas, más de uno descubre hilos que ayuden a desenmarañar la realidad actual...

IX. PRESENCIA

Nos dicen que quien sí se está tomando en serio el proceso electoral en Coahuila es la senadora Cecilia Guadiana. Y es que, mientras muchos consideran que estas elecciones locales “huérfanas” suelen pasar prácticamente inadvertidas para la mayor parte de la ciudadanía, la llamada “infanta” ha decidido recorrer el estado y acompañar a los candidatos de Morena en las distintas regiones. Nos comentan que, a diferencia de otros liderazgos del partido, Cecilia mantiene presencia en campaña y ha buscado involucrarse directamente en la operación política territorial, pues aseguran que tiene claro que en estos procesos también se construye futuro político.