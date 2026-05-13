Tren causa muerte de niña de tres años, en Saltillo

Una niña de tres años falleció y una de sus hermanas se encuentra delicada, luego de que ambas fueran hospitalizadas tras ser embestidas, junto con la carriola en la que eran transportadas por su madre.

La tragedia ocurrió cerca de la 1:30 de la tarde, cuando Joseline del Carmen acudió por su hija mayor, Yahaira, de 11 años, a la primaria donde estudia. Para regresar a su domicilio, ubicado en la colonia Omega, caminaba por la calle Martín Enríquez.

Empujaba una carriola en la que transportaba a sus hijas menores, identificadas como Blanca Edith y Génesis, de tres y un año de edad, respectivamente. Según testigos, Joseline intentó ganarle el paso al tren que circulaba de sur a norte. Se arriesgó a cruzar las vías; sin embargo, una de las llantas de la carriola quedó atorada entre los rieles.

“Se le quedó atorada la carriola donde iban sus niñas. La señora intentaba moverla hacia atrás y, debido a la velocidad que llevaba el tren, este no pudo detenerse”, mencionó Silvano, guardia de seguridad privada. Al ver la máquina aproximarse, Joseline aparentemente se apartó junto con su hija mayor, mientras el tren embistió a las menores.

El tren logró detener su marcha y empleados de una empresa particular salieron a brindar ayuda. Los trabajadores observaron que las menores estaban debajo de la locomotora y las trasladaron en una camioneta Dodge RAM gris a la Clínica Dos del Seguro Social.

Al ingresar al área de urgencias, la pequeña Blanca Edith N. perdió la vida, por lo que se dio aviso a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE). Debido a que la familia es de nacionalidad hondureña, personal de Atención a Migrantes inició la carpeta de investigación correspondiente. Dentro del hospital, las autoridades tomaron declaración a la madre de la víctima y de la menor lesionada. Ella explicó que se dirigían a la colonia Omega, donde actualmente residen.

También mencionó que llevan más de tres años viviendo en el lugar y que su esposo se encuentra bajo proceso en el penal varonil. Asimismo, se inició una investigación contra Joseline por el presunto delito de omisión de cuidados. Posteriormente, fue trasladada a la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con las autoridades, se negó a cooperar.

También se informó que amenazó a los policías que la entrevistaron, por lo que permanecerá bajo arresto durante 48 horas. Finalmente, el cuerpo de la menor fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la autopsia de ley.