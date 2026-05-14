Saltillo Soccer confirma el Estadio Olímpico para la Semifinal de Vuelta ante Chapala en Liga TDP MX
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La Doble S jugará este sábado a las 5 de la tarde en el Olímpico, donde buscará sellar su pase a la Final tras vencer 2-1 a Charales en la Ida
Saltillo Soccer confirmó que la Semifinal de Vuelta de la Liga TDP MX ante Charales de Chapala cambiará de sede y se disputará en el Estadio Olímpico de Saltillo, manteniendo el horario previamente establecido: este sábado 16 de mayo a las 5 de la tarde.
La decisión coloca a “La Doble S” frente a una de las tardes más importantes de su historia reciente, con la posibilidad de cerrar en casa una serie que inició con ventaja para el equipo coahuilense.
El club saltillense informó el ajuste mediante un comunicado oficial, en el que agradeció la gestión del alcalde Javier Díaz González, el respaldo del director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Antonio Cepeda Licón, y el gesto de solidaridad de Dinos de Saltillo, equipo que modificó su propia logística para permitir que el futbol de Liguilla se juegue en el Olímpico.
El movimiento forma parte de una jornada deportiva clave para la ciudad. Dinos de Saltillo anunció que su partido de la Semana 6 de la LFA ante Caudillos de Chihuahua se trasladará al Estadio Jorge Castro Medina, a las 4 de la tarde, lo que liberó el Estadio Olímpico para el duelo decisivo de Saltillo Soccer ante Chapala.
La serie llega con ventaja para Saltillo Soccer, que ganó 2-1 el partido de Ida en el Estadio Juan Rayo. Charales se adelantó al minuto 9, pero Braulio Ordóñez empató al 25’ y Edwin Rodríguez marcó el gol de la remontada al 55’, resultado que le permite a “La Manada” volver a Saltillo con margen en el marcador global.
El encuentro representa mucho más que un cambio de cancha. Saltillo Soccer está ante una oportunidad histórica, pues se convirtió en el primer equipo saltillense en alcanzar las Semifinales de la Liga TDP MX, una instancia que lo acerca al objetivo de pelear por el ascenso a la Liga Premier.
Con la ventaja mínima, el respaldo de su afición y una sede confirmada para recibir uno de los partidos más esperados del futbol saltillense, Saltillo Soccer buscará completar la obra este sábado en el Estadio Olímpico.