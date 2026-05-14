Saltillo Soccer confirma el Estadio Olímpico para la Semifinal de Vuelta ante Chapala en Liga TDP MX

Saltillo Soccer confirmó que la Semifinal de Vuelta de la Liga TDP MX ante Charales de Chapala cambiará de sede y se disputará en el Estadio Olímpico de Saltillo, manteniendo el horario previamente establecido: este sábado 16 de mayo a las 5 de la tarde.

La decisión coloca a “La Doble S” frente a una de las tardes más importantes de su historia reciente, con la posibilidad de cerrar en casa una serie que inició con ventaja para el equipo coahuilense.

El club saltillense informó el ajuste mediante un comunicado oficial, en el que agradeció la gestión del alcalde Javier Díaz González, el respaldo del director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Antonio Cepeda Licón, y el gesto de solidaridad de Dinos de Saltillo, equipo que modificó su propia logística para permitir que el futbol de Liguilla se juegue en el Olímpico.