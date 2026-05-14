Trump y Xi coinciden en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y que Irán no puede tener armas nucleares

De acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, los dos líderes “acordaron que el estrecho de Ormux debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía”.

Donald Trump y el líder chino Xi Jinping acordaron que el estrecho de Ormux debe permanecer abierto y libre de cualquier militarización, y que no se puede permitir que Irán tenga armas nucleares, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca sobre su crucial cumbre.

“El presidente Xi también dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar un peaje por su uso, y expresó su interés en comprar más petróleo estadounidense para reducir la dependencia de China del estrecho en el futuro”, continuó la fuente.

“Ambos países coincidieron en que Irán nunca podrá tener un arma nuclear.”

Según la Casa Blanca, el conflicto en Oriente Medio fue uno de los tres temas principales que se trataron durante la “buena reunión”, junto con la cooperación económica y la represión de las exportaciones chinas de precursores de fentanilo a Norteamérica.

Cabe destacar que el comunicado no mencionaba a Taiwán después de que un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmara que Xi había insistido en el tema, calificando el destino de la isla autónoma como “el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos”.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, se negó a decir el jueves por la noche si se habló de Taiwán durante la reunión de más de dos horas.

El estrecho de Ormuz, una ruta vital por la que transita entre el 20% y el 25% del suministro mundial de petróleo, permanece prácticamente cerrado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica el 28 de febrero.

Teherán ha estado reforzando su control sobre la ruta marítima: según Windward AI, el miércoles se detectaron más de 300 lanchas rápidas teheraníes.

Esto supone un descenso respecto a las 454 embarcaciones reportadas el martes, según el grupo.

Washington afirma que alrededor del 90% de la armada iraní ha sido aniquilada o gravemente dañada, pero los informes de inteligencia estadounidenses parecen mostrar una imagen diferente, según informó esta semana el New York Times .

Según una evaluación, Irán habría restablecido el acceso operativo a 30 de sus 33 emplazamientos de misiles a lo largo del estrecho.

En una publicación incendiaria en Truth Social, el presidente Trump arremetió contra los medios que afirman que “al enemigo iraní le va bien”.

“Irán tenía 159 barcos en su armada; ahora todos y cada uno de ellos reposan en el fondo del mar. No tienen armada, su fuerza aérea ha desaparecido, toda su tecnología se ha perdido, sus ‘líderes’ ya no están con nosotros y el país es un desastre económico”, dijo Trump.

Mientras tanto, el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, vigente desde el 8 de abril, pende de un hilo.

A principios de esta semana, Trump dijo que la tregua está “en cuidados intensivos” y les dijo a los periodistas que estaba “pensando” en cuál sería su límite para poner fin al alto el fuego.

Irán ha amenazado con darle a Washington “una lección” si se reanudan los ataques.

“Nuestras fuerzas armadas están listas para responder y dar una lección a cualquier agresión”, escribió el presidente del parlamento del régimen, Mohammad Bagher Ghalibaf, en el X.

“Las estrategias erróneas y las decisiones equivocadas siempre conducen a resultados erróneos; el mundo entero ya lo ha comprendido. Estamos preparados para todas las posibilidades; se quedarán asombrados”.