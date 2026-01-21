Cae trailero con seis kilos de metanfetamina en la Monclova–Sabinas

Monclova
/ 21 enero 2026
    Cae trailero con seis kilos de metanfetamina en la Monclova–Sabinas
    Los seis kilogramos de metanfetamina fueron localizados en paquetes emplayados dentro de la unidad. FOTO: REDES SOCIALES

La detención se derivó de una inspección preventiva a un tractocamión que circulaba sin remolque ni carga, situación que levantó sospechas durante el patrullaje

MONCLOVA, COAH.- Un operativo de vigilancia desplegado sobre la carretera federal 57 derivó en el aseguramiento de más de seis kilogramos de metanfetamina y la detención de un operador de tractocamión, quien circulaba de manera irregular por el tramo Monclova–Sabinas.

La acción se registró cuando elementos estatales realizaban recorridos preventivos sobre esta vía federal, considerada estratégica por el constante flujo de transporte pesado. Durante el patrullaje, los agentes detectaron un tractocamión que se desplazaba sin remolque ni carga, situación que llamó su atención y motivó una revisión conforme a los protocolos de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Estalla riña campal afuera de secundaria en Monclova; hay un lesionado

Al marcarle el alto a la unidad, los oficiales establecieron contacto con el conductor, identificado como Alfredo “N”, alias “Fredy”. Desde el primer momento, el operador mostró una actitud nerviosa y respondió de manera evasiva a los cuestionamientos relacionados con su trayecto y motivo de circulación, lo que derivó en una inspección más detallada del vehículo.

El tractocamión pertenece a la empresa Auto Transportes Terrestres del Centro, con sede en Morelia, Michoacán, y al momento de la intervención no contaba con caja, plataforma ni mercancía visible, lo que reforzó las sospechas de los elementos.

Durante la revisión minuciosa del interior de la unidad, los agentes localizaron diez paquetes perfectamente emplayados que contenían una sustancia con características propias de la metanfetamina. Tras el pesaje correspondiente, se confirmó que el cargamento superaba los seis kilogramos de droga sintética.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la sustancia ilícita tenía como ruta Sabinas–Monclova, donde presuntamente sería distribuida. El traslado fue interrumpido con la intervención policial, evitando que el cargamento llegara a su destino final.

TE PUEDE INTERESAR: Heroína de cuatro patas: ‘Nenay’ alerta a adulto mayor y evita tragedia durante incendio en Monclova

Ante estos hechos, el conductor fue detenido y, junto con la droga asegurada y el tractocamión, puesto a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad y si existe la participación de otras personas en el trasiego de estupefacientes.

Trascendió que las indagatorias buscarán establecer si el operador actuaba de manera aislada o si forma parte de una estructura dedicada al transporte y distribución de drogas en la Región Centro de Coahuila.

(Con información de medios locales)

