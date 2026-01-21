Heroína de cuatro patas: ‘Nenay’ alerta a adulto mayor y evita tragedia durante incendio en Monclova
La lealtad y el instinto de protección de “Nenay”, una perra de raza pastor alemán, marcaron la diferencia entre la vida y la tragedia al alertar a su dueño de un incendio que ya comenzaba a propagarse frente a su vivienda
MONCLOVA, COAH.- La lealtad y el instinto de protección de “Nenay”, una perra de raza pastor alemán, marcaron la diferencia entre la vida y la tragedia al alertar a su dueño de un incendio que ya comenzaba a propagarse frente a su vivienda, en la colonia Del Río en Monclova.
El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando don Manuel Alvarado, de 77 años de edad, dormía en el interior de su casa sin percatarse de que un tejabán utilizado como almacén —construido de lámina y madera— era consumido por las llamas, presuntamente a causa de un cortocircuito.
De acuerdo con el testimonio del afectado, fue su perrita “Nenay”, con quien ha compartido más de una década de convivencia, quien detectó el peligro. El animal comenzó a golpear insistentemente la puerta del domicilio, logrando despertar al adulto mayor y advertirle de la emergencia.
Gracias a esa reacción oportuna, don Manuel pudo salir a tiempo de la vivienda y ponerse a salvo, mientras el fuego avanzaba rápidamente sobre el área donde se resguardaban herramientas, bombas hidráulicas y diversos materiales de trabajo, generando alarma entre los vecinos del sector.
La respuesta de la comunidad fue inmediata. Habitantes de la colonia Del Río se organizaron para combatir el incendio utilizando cubetas y agua almacenada en una pila, logrando contener el siniestro antes de la llegada del cuerpo de Bomberos, quienes posteriormente realizaron labores de enfriamiento y verificación para descartar riesgos adicionales.
Durante el incidente, “Nenay” sufrió quemaduras en el rostro, principalmente en uno de sus ojos, lesiones que reflejan el peligro al que se expuso al permanecer cerca del lugar del incendio para alertar a su dueño, acción que hoy la convierte en la protagonista indiscutible del rescate.
Don Manuel informó que las pérdidas materiales superan los 100 mil pesos, ya que el fuego consumió equipo indispensable para su taller, lo que representa un fuerte impacto económico. Añadió que solicitará una revisión a fondo de las instalaciones eléctricas, pues aunque aparentemente se encontraban en buen estado, no se descarta que cables enredados entre ramas de árboles hayan detonado el siniestro.
Finalmente, el equipo médico del Centro de Bienestar Animal Monclova brindó atención oportuna a “Nenay”, la perrita que alertó a su dueño sobre el incendio y evitó consecuencias fatales. Debido a las quemaduras y laceraciones que presentó durante el siniestro, la médica veterinaria Dulce acudió para valorarla clínicamente, aplicarle tratamiento y medicarla, con el objetivo de aliviar el dolor y favorecer su pronta recuperación.