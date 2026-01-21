Heroína de cuatro patas: ‘Nenay’ alerta a adulto mayor y evita tragedia durante incendio en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La lealtad y el instinto de protección de “Nenay”, una perra de raza pastor alemán, marcaron la diferencia entre la vida y la tragedia al alertar a su dueño de un incendio que ya comenzaba a propagarse frente a su vivienda, en la colonia Del Río en Monclova.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando don Manuel Alvarado, de 77 años de edad, dormía en el interior de su casa sin percatarse de que un tejabán utilizado como almacén —construido de lámina y madera— era consumido por las llamas, presuntamente a causa de un cortocircuito.

TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila ‘castigarán’ a padres de hijos con motos sin documentos

De acuerdo con el testimonio del afectado, fue su perrita “Nenay”, con quien ha compartido más de una década de convivencia, quien detectó el peligro. El animal comenzó a golpear insistentemente la puerta del domicilio, logrando despertar al adulto mayor y advertirle de la emergencia.