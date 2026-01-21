Estalla riña campal afuera de secundaria en Monclova; hay un lesionado

Monclova
/ 21 enero 2026
    Estalla riña campal afuera de secundaria en Monclova; hay un lesionado
    Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a un padre de familia lesionado. FOTO: REDES SOCIALES

La pelea se originó al término de la jornada escolar, cuando un grupo de estudiantes comenzó a enfrentarse a golpes y la intervención de padres de familia provocó que el conflicto escalara

MONCLOVA, COAH.- Una riña multitudinaria registrada al exterior de la Escuela Secundaria Técnica número 35, ubicada en la colonia Barrera de Monclova, generó una intensa movilización policial y de cuerpos de auxilio la tarde-noche de este martes, luego de que estudiantes y adultos se vieran involucrados en una pelea que se extendió sobre la vía pública.

Los hechos ocurrieron al término de la jornada escolar, cuando un grupo numeroso de alumnos comenzó a intercambiar golpes frente al plantel, sobre la banqueta y calles aledañas. En cuestión de minutos, la confrontación escaló y fue observada por padres de familia, vecinos y transeúntes, quienes presenciaron cómo el altercado se salía de control.

Durante el enfrentamiento, algunos adultos intentaron intervenir para separar a los estudiantes; sin embargo, esta acción derivó en una confrontación mayor que involucró tanto a menores como a padres de familia. En medio del caos, un padre de familia resultó lesionado cuando trataba de contener la pelea, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos, quienes le brindaron atención prehospitalaria en el lugar. No se informó de inmediato la gravedad de sus lesiones.

Testigos señalaron que uno de los estudiantes recibió un golpe que lo dejó inconsciente por varios minutos, quedando tendido sobre el pavimento mientras la riña continuaba alrededor. El menor recuperó la conciencia tras ser atendido por personal de auxilio, sin que se reportara su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir el reporte de personas lesionadas y procedieron a dispersar a los involucrados, implementando recorridos por calles cercanas para ubicar a los principales participantes. Sin embargo, la mayoría logró retirarse del sitio antes de que se realizaran aseguramientos.

Posteriormente, al lugar arribaron también elementos de la Policía del Estado y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes sostuvieron diálogo con directivos del plantel, padres de familia y algunos alumnos involucrados. La intervención de las corporaciones se limitó al exterior de la escuela, ya que el acceso al interior fue restringido.

De acuerdo con la información disponible, el caso será canalizado para su seguimiento en coordinación con autoridades educativas y padres de familia, con el objetivo de identificar a los estudiantes implicados y determinar las medidas correspondientes conforme a los protocolos escolares y legales.

Cabe señalar que la secundaria ha sido señalada previamente por incidentes de violencia, lo que ha generado inconformidad dentro de la comunidad escolar y un ambiente de tensión entre docentes, alumnos y padres de familia.

(Con información de medios locales)

