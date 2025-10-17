Caminata Rosa une a Cuatro Ciénegas por la prevención del cáncer de mama

    Participantes de la Caminata Rosa recorrieron del Hospital General a la Presidencia Municipal con mensajes de prevención y esperanza. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Decenas de personas recorrieron las calles del Pueblo Mágico para promover la detección temprana de esta enfermedad

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con un mensaje de solidaridad y conciencia sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, decenas de personas participaron en la Caminata Rosa, organizada en el marco del mes de la lucha contra esta enfermedad.

El evento, coordinado por el DIF Municipal, la Jurisdicción Sanitaria 05 y el Departamento de Instancia de la Mujer, reunió a mujeres y hombres vestidos de rosa para recordar que la detección temprana puede salvar vidas.

La caminata partió del Hospital General y concluyó en la explanada de la Presidencia Municipal, en un ambiente de esperanza y unidad.

Durante la actividad, Yesenia Ibarra compartió su testimonio tras vencer el cáncer de mama, inspirando a los presentes con su historia de valentía y resiliencia.

La presidenta del DIF, Leticia Medina Zaragoza, resaltó la importancia de fomentar la cultura de prevención y cuidado de la salud femenina: “El cáncer de mama puede prevenirse y detectarse a tiempo. Nuestro llamado es a que las mujeres se realicen sus chequeos médicos, se autoexploren y acudan a revisiones periódicas”.

Medina Zaragoza reafirmó el compromiso del DIF de seguir impulsando acciones que fortalezcan la salud de las mujeres de Cuatro Ciénegas, generando conciencia, esperanza y apoyo mutuo: “No están solas, cuentan con nosotros”.

