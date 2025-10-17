IMSS Coahuila lucha contra el cáncer de mama con atención integral y acompañamiento

    IMSS Coahuila lucha contra el cáncer de mama con atención integral y acompañamiento
    Médicos y enfermeros del IMSS Coahuila reafirman su compromiso con la detección temprana del cáncer de mama. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el IMSS Coahuila intensifica acciones preventivas y de acompañamiento emocional

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reafirmó su compromiso con la atención integral de esta enfermedad, impulsando tanto la detección oportuna como el acompañamiento emocional y médico a las pacientes.

Durante una ceremonia en la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UDDCM) de Saltillo, autoridades del IMSS, encabezadas por el doctor José Valeriano Ibáñez de la Rosa, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), realizaron actividades simbólicas y de concientización sobre la importancia de la prevención.

$!Autoridades del IMSS Coahuila realizaron el lazo rosa en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Autoridades del IMSS Coahuila realizaron el lazo rosa en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La doctora Laura Irene Pérez, directora de la UDDCM, destacó que la incorporación de nueva tecnología ha permitido detectar casos en etapa cero, cuando el tumor aún no es palpable. “Seguimos creciendo, pero es importante seguir difundiendo el mensaje”, señaló.

El llamado a la detección temprana fue reiterado por el IMSS a todas las mujeres entre 40 y 69 años, invitándolas a acudir a su Unidad de Medicina Familiar para realizarse una mastografía anual, especialmente si existen antecedentes familiares de la enfermedad.

$!Pacientes compartieron testimonios de esperanza durante la ceremonia en la clínica de mama de Saltillo.
Pacientes compartieron testimonios de esperanza durante la ceremonia en la clínica de mama de Saltillo. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

DAN SU TESTIMONIO

Durante el acto, mujeres que enfrentan o han superado el cáncer de mama compartieron sus testimonios. Alma, trabajadora del IMSS diagnosticada en 2023, expresó: “La mente es muy poderosa; hay que ser positivas y creer que sí se puede salir adelante”.

Por su parte, Manuela, derechohabiente de la UMAA No. 89, relató que el acompañamiento del Voluntariado IMSS le devolvió la esperanza: “Me tumbó todas las ganas de vivir, pero gracias a las terapias y al grupo de apoyo hoy puedo contar mi historia”.

El enfermero Juan Francisco Contreras Juárez, integrante de la UDDCM, habló sobre el grupo “Caminemos Juntos”, donde pacientes comparten experiencias y fortalecen su salud emocional. “Cuando una mujer es diagnosticada, su estado anímico se ve afectado. Este espacio las ayuda a recuperar fuerza y confianza”, dijo.

$!El grupo “Caminemos Juntos” brinda acompañamiento emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama.
El grupo “Caminemos Juntos” brinda acompañamiento emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Finalmente, la doctora Mary Ortega, jefa del servicio de la clínica de mama, reiteró el compromiso del IMSS con la atención de calidad y calidez humana: “Queremos que las mujeres sepan que no están solas; aquí las recibimos con respeto, empatía y acompañamiento integral”.

El IMSS Coahuila llamó a intensificar la cultura de prevención, recordando que el cáncer de mama, cuando se detecta a tiempo, es curable.

