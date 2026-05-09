Canacintra Monclova proyecta más de 5 mil nuevos empleos para la Región Centro

Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra Monclova, informó que las empresas afiliadas al organismo ya participan en procesos de contratación y prevén incrementar sus plantillas laborales en los próximos meses, conforme avancen proyectos de expansión y nuevas operaciones industriales en la región.

MONCLOVA, COAH.- Más de 5 mil empleos podrían generarse en la Región Centro durante este 2026, de acuerdo con las proyecciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Monclova, que atribuye este panorama al crecimiento industrial y a la llegada de nuevas oportunidades de inversión.

El líder empresarial señaló que actualmente existe confianza entre inversionistas y compañías gracias a la coordinación que mantienen el Gobierno del Estado, los municipios y la iniciativa privada para fortalecer las condiciones industriales y la seguridad en Coahuila.

Indicó además que, en caso de concretarse avances favorables en los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos, la Región Centro podría alcanzar una proyección adicional de entre 6 mil y 7 mil empleos más, impulsados tanto por empresas ya instaladas como por nuevos proyectos que analizan establecerse en Monclova y municipios cercanos.

Mtanous Falco consideró que la relación comercial entre ambos países continúa siendo una ventaja importante para mantener la competitividad de la región y reforzar su perfil industrial.