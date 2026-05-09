Acusa Morena ataque contra Delia Hernández en San Pedro

A través de un video difundido por el propio equipo de Morena en Coahuila, se observa cómo un grupo de simpatizantes del partido, que portaban chalecos guinda, se enfrenta verbal y físicamente con varios hombres que no alcanzan a ser identificados. Según un comunicado emitido por Morena, los agresores presuntamente forman parte del PRI y la UDC.

La diputada y candidata por el Distrito 4 en San Pedro de las Colonias, Delia Aurora Hernández Alvarado, denunció agresiones en contra de ella y de su equipo mientras realizaban actividades políticas en territorio.

Morena señaló directamente a Édgar Sánchez, identificado con el PRI-UDC, de atentar contra la vida de la candidata y lo acusó de ser responsable de los hechos. Sin embargo, en el video difundido no se logra distinguir claramente la identidad de los agresores.

Los hechos ocurrieron este sábado en la plaza de la secundaria Covantes. A través de un comunicado, Morena denunció lo que consideró una tentativa de homicidio y un acto de violencia política organizada que puso en riesgo la vida de integrantes de su equipo.

En uno de los momentos captados en el video, un hombre vestido con camisa negra agrede físicamente a otro que portaba un chaleco de Morena.

Asimismo, el partido exigió que la Fiscalía General del Estado investigue los hechos como tentativa de homicidio y no minimice un ataque que, aseguraron, incluyó amenazas directas contra una diputada local y actos orientados a generar miedo e intimidación política.

De igual forma, solicitó al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) implementar medidas de protección para la candidata Hernández Alvarado.

“Es gravísimo que en pleno proceso electoral existan actores políticos dispuestos a utilizar grupos de choque para intentar imponer terror donde no pueden ganar con respaldo popular. Es inaceptable que en Coahuila continúen las peores prácticas de la violencia política, donde las amenazas y las agresiones buscaban silenciar a quienes piensan distinto y frenar la participación democrática de la ciudadanía”, se lee en el comunicado.

COMO SIEMPRE, MORENA MIENTE; PLEITO EN SAN PEDRO FUE ENTRE MORENISTAS: PRI

Fuentes de la Alianza Ciudadana por la Seguridad aseguraron que los hechos registrados este día en San Pedro de las Colonias corresponden a un conflicto interno entre grupos vinculados a Morena y rechazaron los señalamientos realizados por actores de ese partido que intentan responsabilizar a integrantes de la coalición.

Indicaron que en los videos e imágenes difundidos públicamente aparece como presunto agresor quien fuera candidato a diputado local en el proceso electoral de 2023 y posteriormente candidato a la alcaldía en 2024 por la alianza Morena-PT, lo que —afirmaron— evidencia que se trata de diferencias internas entre grupos políticos de ese instituto.

Asimismo, calificaron como falso el intento de vincular actualmente a dicha persona con la Alianza Ciudadana por la Seguridad, al considerar que se busca desviar la atención de las confrontaciones que, señalaron, desde hace tiempo existen entre corrientes morenistas en la región.

Finalmente, reiteraron su condena a cualquier tipo de violencia política y aseguraron que, mientras Morena enfrenta conflictos internos, los candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad continúan realizando campañas enfocadas en propuestas y cercanía con la ciudadanía.