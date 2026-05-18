Canaco Monclova premiará a las mamás con viaje a Cancún y más de 60 regalos

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Canaco Monclova premiará a las mamás con viaje a Cancún y más de 60 regalos
    Arturo Valdés, presidente de Canaco Monclova, informó que el sorteo “Festejando a Mamá” busca impulsar el comercio local y reconocer la confianza de las familias monclovenses con premios y regalos especiales. LIDIET MEXICANO

Canaco Monclova realizará el próximo 21 de mayo el sorteo “Festejando a Mamá”, en el que se rifará un viaje a Cancún y más de 60 premios

MONCLOVA, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio de Monclova realizará este próximo 21 de mayo el sorteo “Festejando a Mamá”, donde las madres podrán participar para ganar un viaje todo pagado a Cancún, además de más de 60 premios entre electrodomésticos y artículos diversos.

El presidente de Canaco Monclova, Arturo Valdés, informó que el evento se llevará a cabo a las 3:00 de la tarde en las instalaciones de la Cámara de Comercio y estará abierto al público.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/ola-de-calor-obliga-a-secundaria-de-castanos-a-acortar-horarios-de-clases-BC20771440

Explicó que el premio principal será un viaje para dos personas a Cancún, con estancia de cuatro días y tres noches, además de decenas de regalos donados por negocios participantes y patrocinadores.

Señaló que alrededor de 60 comercios locales se sumaron a esta dinámica entregando boletos a sus clientes por cada compra realizada, con el objetivo de incentivar las ventas y reconocer la preferencia de las familias de Monclova.

“Queremos devolverles algo a nuestros clientes, agradecerles la confianza que siempre tienen en los comercios locales y celebrar a las mamás con estos premios”, expresó.

Arturo Valdés destacó que todos los boletos ya fueron repartidos entre los negocios participantes y aseguró que el programa cumplió con el objetivo de apoyar al comercio local mientras se brinda la oportunidad a las madres de ganar atractivos regalos.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a asistir al sorteo, ya que además del viaje a Cancún, habrá más premios para quienes acudan al evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


tarifas
Celebraciones

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


CANACO

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mario Delgado lo sabía

Mario Delgado lo sabía
true

Morena se está desmoronando
true

POLITICÓN: Más allá de la FILC, carece Coahuila de política real para formar lectores
Autoridades municipales informaron que diariamente se recolectan más de 860 toneladas de basura domiciliaria y hasta 60 toneladas de desecho vegetal.

Refuerzan Servicios Públicos en Saltillo con nuevo equipamiento y multas
Autoridades presumen que la víctima podría encontrarse en situación de calle, aunque la identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.

Saltillo: localizan a persona sin vida en arroyo; se presume situación de calle
El atleta saltillense llegará a Sudáfrica como el corredor mexicano mejor rankeado en la categoría de 55 a 59 años.

Sergio Colín Castillo: El saltillense que correrá al lado de Eliud Kipchoge

La OMS ha declarado el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional ante el riesgo de propagación.

La OMS declara el brote de ébola como emergencia de salud internacional
Aislado por su “riqueza generacional” y su finca de Mar-a-Lago, Trump rompe una regla política cardinal al confirmar las sospechas de desconexión con el pueblo, admitiendo francamente que no considera la economía doméstica.

Los comentarios de Trump sobre la economía revelan su desconexión de la realidad