Canaco Monclova premiará a las mamás con viaje a Cancún y más de 60 regalos

El presidente de Canaco Monclova, Arturo Valdés, informó que el evento se llevará a cabo a las 3:00 de la tarde en las instalaciones de la Cámara de Comercio y estará abierto al público.

MONCLOVA, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio de Monclova realizará este próximo 21 de mayo el sorteo “Festejando a Mamá”, donde las madres podrán participar para ganar un viaje todo pagado a Cancún, además de más de 60 premios entre electrodomésticos y artículos diversos.

Explicó que el premio principal será un viaje para dos personas a Cancún, con estancia de cuatro días y tres noches, además de decenas de regalos donados por negocios participantes y patrocinadores.

Señaló que alrededor de 60 comercios locales se sumaron a esta dinámica entregando boletos a sus clientes por cada compra realizada, con el objetivo de incentivar las ventas y reconocer la preferencia de las familias de Monclova.

“Queremos devolverles algo a nuestros clientes, agradecerles la confianza que siempre tienen en los comercios locales y celebrar a las mamás con estos premios”, expresó.

Arturo Valdés destacó que todos los boletos ya fueron repartidos entre los negocios participantes y aseguró que el programa cumplió con el objetivo de apoyar al comercio local mientras se brinda la oportunidad a las madres de ganar atractivos regalos.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a asistir al sorteo, ya que además del viaje a Cancún, habrá más premios para quienes acudan al evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio.