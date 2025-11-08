CTM Frontera mantiene tradición; sin adelanto de aguinaldo por Buen Fin

Monclova
/ 8 noviembre 2025
    CTM Frontera mantiene tradición; sin adelanto de aguinaldo por Buen Fin
    Pese al Buen Fin, los obreros de Frontera optaron por esperar el pago completo de su prestación. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Los trabajadores acordaron mantener el pago de su aguinaldo entre el 1 y el 7 de diciembre, sin anticipos.

FRONTERA, COAH.- Aunque el Buen Fin ya comienza a encender las ofertas en todo el país, los trabajadores afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Frontera optaron por no adelantar su aguinaldo este año y conservar la costumbre de recibirlo en diciembre.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la central obrera, informó que la decisión fue tomada de manera conjunta con la base sindical, que prefirió mantener el pago de esta prestación entre el 1 y el 7 de diciembre, sin mezclarlo con la nómina semanal.

“El Buen Fin ayuda a dinamizar la economía, pero este año los empleados decidieron esperar y mantener la fecha de siempre”, explicó Galindo Montemayor, quien destacó que el aguinaldo suele destinarse a compromisos familiares, pagos pendientes y obsequios navideños.

El acuerdo aplica para empresas de la región como Denso, HFI, Postes de México, Infac y Air System, cuyos departamentos de recursos humanos ya preparan la entrega del pago en tiempo y forma, sin adelantos ni excepciones.

Con esta medida, la CTM Frontera refuerza una tendencia que prioriza la estabilidad financiera de las familias trabajadoras sobre el consumo inmediato, marcando el inicio del cierre laboral de año en un contexto de prudencia económica y planeación familiar.

Temas


Empresas
aguinaldo

Localizaciones


Frontera

Organizaciones


Ctm

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

