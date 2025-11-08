CTM Frontera mantiene tradición; sin adelanto de aguinaldo por Buen Fin

FRONTERA, COAH.- Aunque el Buen Fin ya comienza a encender las ofertas en todo el país, los trabajadores afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Frontera optaron por no adelantar su aguinaldo este año y conservar la costumbre de recibirlo en diciembre.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la central obrera, informó que la decisión fue tomada de manera conjunta con la base sindical, que prefirió mantener el pago de esta prestación entre el 1 y el 7 de diciembre, sin mezclarlo con la nómina semanal.

TE PUEDE INTERESAR: Recuperan en Lerdo, Durango camioneta robada a mano armada en Torreón

“El Buen Fin ayuda a dinamizar la economía, pero este año los empleados decidieron esperar y mantener la fecha de siempre”, explicó Galindo Montemayor, quien destacó que el aguinaldo suele destinarse a compromisos familiares, pagos pendientes y obsequios navideños.

El acuerdo aplica para empresas de la región como Denso, HFI, Postes de México, Infac y Air System, cuyos departamentos de recursos humanos ya preparan la entrega del pago en tiempo y forma, sin adelantos ni excepciones.

Con esta medida, la CTM Frontera refuerza una tendencia que prioriza la estabilidad financiera de las familias trabajadoras sobre el consumo inmediato, marcando el inicio del cierre laboral de año en un contexto de prudencia económica y planeación familiar.