‘Cárcel para Alonso Ancira’, exigen ex obreros de AHMSA en Monclova

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    ‘Cárcel para Alonso Ancira’, exigen ex obreros de AHMSA en Monclova
    Hervey Valenzuela afirmó que los trabajadores esperan que el Gobierno Federal aplique la ley y evite que el caso de Alonso Ancira vuelva a quedar impune. LIDIET MEXICANO
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Ex trabajadores de AHMSA exigieron la extradición de Alonso Ancira y pidieron que enfrente un juicio que concluya con una sentencia de prisión

MONCLOVA, COAH.- Luego de que el Gobierno Federal confirmara la reactivación del proceso penal contra el exdirector de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por incumplir el último pago del acuerdo reparatorio por el caso Agronitrogenados, extrabajadores de la acerera exigieron que el empresario sea extraditado a México y enfrente la justicia con una sentencia de prisión.

Hervey Valenzuela, exobrero de AHMSA y líder de los bloqueos realizados en los accesos de la empresa, señaló que la clase trabajadora espera que las autoridades federales actúen y no permitan que el caso quede nuevamente impune, pues aseguró que son más de 14 mil familias afectadas por la quiebra de la siderúrgica.

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“Lo que esperamos es que realmente lo extraditen, que todo el juicio se haga aquí en México y que enfrente las consecuencias. Si tiene que estar bajo resguardo o encerrado, que viva lo que es perder la libertad. Nosotros queremos empezar a ver que se haga justicia por el bien de las 14 mil familias”, expresó.

El extrabajador consideró que la reactivación del proceso penal contra Ancira no debe afectar el procedimiento de venta de los bienes de AHMSA, al señalar que ambos temas deben seguir su curso de manera independiente.

Indicó que ahora corresponde al Gobierno Federal demostrar que existe voluntad para aplicar la ley y evitar que este anuncio se convierta únicamente en una estrategia para prolongar la solución del conflicto de la empresa.

Valenzuela reconoció que entre los extrabajadores existe poca confianza en las autoridades debido a que, afirmó, varios compromisos asumidos por el Gobierno Federal con los trabajadores siguen sin cumplirse.

“La credibilidad prácticamente se terminó. Apenas estamos viendo algunos avances y esperamos que ahora sí le den el castigo que realmente merece Alonso Ancira”, comentó.

Al ser cuestionado sobre la sanción que considera debe recibir el empresario, respondió de manera contundente que debe ir a prisión.

“La cárcel. Ese es el castigo que merece. Nos dejó a 14 mil familias en el desamparo, nos robó nuestros ahorros, nuestras prestaciones y queremos que se aplique todo el peso de la ley”, manifestó.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Federal para que conduzca el proceso sin permitir presiones ni intereses económicos.

“Esperamos que actúen de la manera correcta y que no se dejen sobornar. Queremos que, por fin, se haga justicia para todos los trabajadores afectados”, concluyó.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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