Carlos Villarreal impulsa obras estratégicas para fortalecer el crecimiento de Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 28 febrero 2026
    Carlos Villarreal impulsa obras estratégicas para fortalecer el crecimiento de Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal supervisó obras de recarpeteo y pavimentación en distintas colonias de Monclova como parte del Plan Prendamos Monclova 2026. CORTESÍA

Inversión en infraestructura urbana, educativa y deportiva supera los 40 millones de pesos

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y optimizar los servicios públicos, el alcalde Carlos Villarreal encabezó durante la semana el arranque y supervisión de diversas obras en distintos sectores de la ciudad, consolidando una estrategia integral de desarrollo para Monclova.

Las acciones forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026, esquema que contempla intervenciones en vialidades, espacios públicos, educación y deporte, con una inversión global que supera los 40 millones de pesos en esta etapa.

TE PUEDE INTERESAR: Cristina Amezcua deja Turismo y se alista para buscar una diputación local

RECARPETEO, PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS

Como parte del programa, se realizó la supervisión final del recarpeteo en las calles Jacaranda y Tulipán, en la colonia Elsa Hernández. Asimismo, inició la rehabilitación de paseos en la colonia Miravalle, con una inversión superior a los 10.5 millones de pesos.

$!Los proyectos incluyen infraestructura educativa y deportiva, como la reubicación de la Escuela Suzanne Robert de Pape y mejoras en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha.
Los proyectos incluyen infraestructura educativa y deportiva, como la reubicación de la Escuela Suzanne Robert de Pape y mejoras en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha. CORTESÍA

En la colonia Colinas de Santiago se anunció el recarpeteo de la calle Fundición, en el tramo comprendido entre Indios Coahuiltecos y Las Lanchas, con inversión mayor a 2.2 millones de pesos. Estos trabajos se complementarán con mejoras en la red de agua potable y drenaje en coordinación con Simas Monclova-Frontera.

De igual forma, comenzaron la construcción de una escalinata y mirador en la colonia Guerrero, con inversión superior a 2.1 millones de pesos, además de nuevas pavimentaciones en la colonia Lucrecia Solano por más de 1.8 millones de pesos.

IMPULSO A LA EDUCACIÓN Y AL DEPORTE

En materia educativa, el alcalde supervisó la reubicación de la Escuela Suzanne Robert de Pape en el CEDIF Norte, proyecto que cuenta con el respaldo de la Fundación Distribuidores Nissan y una inversión superior a 20 millones de pesos.

Además, se lleva a cabo la construcción de un nuevo campo de futbol con inversión mayor a 5 millones de pesos, y se realizó un recorrido por la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha para verificar los avances del Auditorio “Hermanos Rangel”.

$!Obras por más de 40 millones de pesos puso en marcha el Alcalde de Monclova en la semana que concluye.
Obras por más de 40 millones de pesos puso en marcha el Alcalde de Monclova en la semana que concluye. CORTESÍA

El Alcalde destacó que estas acciones forman parte de una planeación integral para fortalecer el crecimiento ordenado de la ciudad. “Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando esfuerzos para que cada obra represente un beneficio real para nuestras colonias y consolide el desarrollo de Monclova”, señaló.

El Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de continuar coordinando esfuerzos con el Gobierno del Estado y organismos correspondientes para ejecutar proyectos que fortalezcan la infraestructura y mejoren los servicios en beneficio de las familias monclovenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


inversiones
obras públicas

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?
Una toma amistosa

Una toma amistosa
El presidente estadounidense, Donald Trump, gesticula durante su asistencia a la “Ceremonia de Conmemoración de las Familias Ángeles” en la Casa Blanca.

Las inestables negociaciones de Trump
true

POLITICÓN: De los 4 regidores de Saltillo que van por diputación, uno tiene asegurada derrota
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Testigos confirmaron que la víctima fue agredida en dos momentos distintos, siendo el segundo impacto el que lo dejó inconsciente y provocó su fallecimiento días después.

Homicidio en el bar Rabbit de Saltillo: Dos agresiones marcaron el destino fatal de Juan Carlos
true

AHMSA: El futuro se ha tornado sombrío en extremo
Se suspendieron los vuelos que entraban y salían de Puerto Vallarta y Guadalajara.

¿Es seguro viajar a México en este momento?