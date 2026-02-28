Carlos Villarreal impulsa obras estratégicas para fortalecer el crecimiento de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y optimizar los servicios públicos, el alcalde Carlos Villarreal encabezó durante la semana el arranque y supervisión de diversas obras en distintos sectores de la ciudad, consolidando una estrategia integral de desarrollo para Monclova. Las acciones forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026, esquema que contempla intervenciones en vialidades, espacios públicos, educación y deporte, con una inversión global que supera los 40 millones de pesos en esta etapa. TE PUEDE INTERESAR: Cristina Amezcua deja Turismo y se alista para buscar una diputación local RECARPETEO, PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS Como parte del programa, se realizó la supervisión final del recarpeteo en las calles Jacaranda y Tulipán, en la colonia Elsa Hernández. Asimismo, inició la rehabilitación de paseos en la colonia Miravalle, con una inversión superior a los 10.5 millones de pesos.

En la colonia Colinas de Santiago se anunció el recarpeteo de la calle Fundición, en el tramo comprendido entre Indios Coahuiltecos y Las Lanchas, con inversión mayor a 2.2 millones de pesos. Estos trabajos se complementarán con mejoras en la red de agua potable y drenaje en coordinación con Simas Monclova-Frontera. De igual forma, comenzaron la construcción de una escalinata y mirador en la colonia Guerrero, con inversión superior a 2.1 millones de pesos, además de nuevas pavimentaciones en la colonia Lucrecia Solano por más de 1.8 millones de pesos. IMPULSO A LA EDUCACIÓN Y AL DEPORTE En materia educativa, el alcalde supervisó la reubicación de la Escuela Suzanne Robert de Pape en el CEDIF Norte, proyecto que cuenta con el respaldo de la Fundación Distribuidores Nissan y una inversión superior a 20 millones de pesos. Además, se lleva a cabo la construcción de un nuevo campo de futbol con inversión mayor a 5 millones de pesos, y se realizó un recorrido por la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha para verificar los avances del Auditorio “Hermanos Rangel”.

El Alcalde destacó que estas acciones forman parte de una planeación integral para fortalecer el crecimiento ordenado de la ciudad. “Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando esfuerzos para que cada obra represente un beneficio real para nuestras colonias y consolide el desarrollo de Monclova”, señaló. El Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de continuar coordinando esfuerzos con el Gobierno del Estado y organismos correspondientes para ejecutar proyectos que fortalezcan la infraestructura y mejoren los servicios en beneficio de las familias monclovenses.

