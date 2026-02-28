Cristina Amezcua deja Turismo y se alista para buscar una diputación local

MONCLOVA, COAH.- La ahora exsecretaria de Turismo estatal, Cristina Amezcua González, presentó su renuncia formal al frente de la Secretaría de Turismo de Coahuila, con el objetivo de participar en el proceso interno de su partido y buscar una candidatura rumbo al Congreso de Coahuila.

La separación del cargo se concretó antes del 28 de febrero, fecha límite que establece la legislación electoral para que los servidores públicos puedan contender por un cargo de elección popular.

TE PUEDE INTERESAR: Solicita licencia Verónica Martínez; buscará una diputación local en Coahuila

Con este paso, Amezcua González queda legalmente habilitada para aparecer en las boletas del próximo proceso electoral y competir por una curul en el Poder Legislativo estatal.

Su salida marca el cierre de una etapa dentro del gabinete del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien agradeció públicamente por la oportunidad de servir.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la exfuncionaria compartió un mensaje de despedida en el que expresó el significado personal y profesional de su encargo.

“Cierro esta etapa con el corazón lleno de gratitud. Ser Secretaria de Turismo de Coahuila ha sido una de las experiencias más importantes y bonitas de mi vida, no fue solo una responsabilidad pública; fue un honor servir a nuestra tierra y a nuestra gente”, escribió.

En su mensaje, también destacó el trabajo realizado junto a su equipo, autoridades municipales y empresarios del sector, al señalar que recorrió cada región del Estado y confirmó que el turismo representa historia, tradición y orgullo para Coahuila. “Hoy me quedo con abrazos, aprendizajes y kilómetros recorridos. Siguen nuevos proyectos y nuevos retos. Estoy lista”, añadió.

Tras su renuncia, el Gobierno del Estado de Coahuila aún no ha anunciado quién asumirá la titularidad de la dependencia de manera definitiva. Mientras tanto, se prevé que en los próximos días se designe a un encargado de despacho para garantizar la continuidad de los proyectos turísticos en marcha.

Con este movimiento, Cristina Amezcua se suma a la lista de funcionarios que han dejado sus cargos para participar en el proceso electoral, en una etapa clave que comienza a reconfigurar el escenario político rumbo a la renovación del Congreso local.