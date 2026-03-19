Prepa Militarizada de Piedras Negras invita a jornada integral de salud con organización internacional

El director del plantel ubicado en Piedras Negras, Walter Márquez, informó que integrantes de GMMA compartirán sus conocimientos mediante conferencias dirigidas a la comunidad estudiantil.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Prepa Militarizada anunció la realización de una jornada integral de salud este viernes, en colaboración con la organización internacional Global Medical Missions Alliance (GMMA), conocida por su labor en educación y promoción de la salud a nivel mundial.

Los temas abarcarán la salud mental —con especial atención a la ansiedad y la depresión—, así como la prevención de adicciones y los efectos del consumo de drogas en la vida de los jóvenes.

La jornada también incluirá charlas sobre salud física, enfocadas en alimentación balanceada, la importancia del ejercicio y el cuidado bucal, con el propósito de fomentar hábitos saludables entre los alumnos.

Como parte de las actividades, se presentarán dramatizaciones sobre ansiedad y depresión, diseñadas para ofrecer herramientas emocionales que ayuden a los estudiantes a enfrentar estos retos.

Además de promover el bienestar, la iniciativa busca fortalecer valores como la resiliencia y el apoyo comunitario, considerados esenciales para el desarrollo integral de la juventud.

Autoridades del plantel destacaron que este tipo de programas contribuyen significativamente a la formación personal y académica de los estudiantes, al acercarles información y recursos de gran impacto.