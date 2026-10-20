Carlos Villarreal refuerza coordinación con policías para mantener la seguridad en Monclova

Durante el encuentro, destacó que la seguridad es una tarea que requiere atención diaria, seguimiento y coordinación entre las corporaciones, por lo que mantener el contacto con los elementos permite dar continuidad a las acciones que se desarrollan en el municipio.

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó el pase de lista en la Comandancia Municipal de Seguridad Pública, donde reiteró la importancia de mantener una comunicación directa y permanente con los elementos policiacos para fortalecer las labores de vigilancia y preservar la tranquilidad de las familias.

Villarreal Pérez señaló que se continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer el Modelo Coahuilense de Seguridad y mantener las condiciones de paz y tranquilidad que requieren los ciudadanos.

Asimismo, subrayó que la colaboración entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para avanzar en esta materia, mediante el trabajo conjunto y la atención a las situaciones que pudieran representar un riesgo para la población.

El alcalde reiteró que se mantendrá una política de cero tolerancia ante cualquier situación que afecte la seguridad, con el compromiso de seguir fortaleciendo las acciones de prevención y vigilancia para brindar mayor tranquilidad a las familias de Monclova.