Carlos Villarreal refuerza coordinación con policías para mantener la seguridad en Monclova

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    Carlos Villarreal refuerza coordinación con policías para mantener la seguridad en Monclova
    Carlos Villarreal Pérez encabezó el pase de lista de los elementos de Seguridad Pública de Monclova. LIDIET MEXICANO

Carlos Villarreal Pérez encabezó el pase de lista en la Comandancia Municipal y reiteró la coordinación con el Estado para fortalecer la seguridad y la prevención del delito en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó el pase de lista en la Comandancia Municipal de Seguridad Pública, donde reiteró la importancia de mantener una comunicación directa y permanente con los elementos policiacos para fortalecer las labores de vigilancia y preservar la tranquilidad de las familias.

Durante el encuentro, destacó que la seguridad es una tarea que requiere atención diaria, seguimiento y coordinación entre las corporaciones, por lo que mantener el contacto con los elementos permite dar continuidad a las acciones que se desarrollan en el municipio.

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$!El alcalde reiteró que mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado para preservar la tranquilidad de las familias.
El alcalde reiteró que mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado para preservar la tranquilidad de las familias. LIDIET MEXICANO

Villarreal Pérez señaló que se continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer el Modelo Coahuilense de Seguridad y mantener las condiciones de paz y tranquilidad que requieren los ciudadanos.

Asimismo, subrayó que la colaboración entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para avanzar en esta materia, mediante el trabajo conjunto y la atención a las situaciones que pudieran representar un riesgo para la población.

El alcalde reiteró que se mantendrá una política de cero tolerancia ante cualquier situación que afecte la seguridad, con el compromiso de seguir fortaleciendo las acciones de prevención y vigilancia para brindar mayor tranquilidad a las familias de Monclova.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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