En San Buena, Coahuila, ofrecen cursos de autoempleo para impulsar ingresos familiares

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    En San Buena, Coahuila, ofrecen cursos de autoempleo para impulsar ingresos familiares
    Habitantes de San Buenaventura, Coahuila, podrán acceder a cursos gratuitos de capacitación para el autoempleo. CORTESÍA

Fomento Económico apoya compartiendo herramientas y asesoría para el autoempleo entre los sanbonenses

SAN BUENA, COAH.- Con la intención de ampliar las oportunidades de capacitación y generar nuevas alternativas económicas para las familias, el Gobierno Municipal de San Buenaventura, Coahuila, anunció la apertura del programa de Cursos de Autoempleo, mediante el cual se ofrecerán talleres en diferentes colonias del municipio.

La estrategia, coordinada por el departamento de Fomento Económico, busca acercar herramientas prácticas a ciudadanos interesados en desarrollar habilidades productivas que puedan convertirse en una fuente de ingreso mediante actividades independientes o pequeños negocios.

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De acuerdo con la convocatoria difundida por la administración municipal, los cursos serán impartidos en distintas sedes comunitarias para facilitar la participación de habitantes de varios sectores, quienes podrán consultar las ubicaciones y horarios correspondientes según su colonia.

El periodo de inscripción estará abierto del 6 al 14 de agosto, y las personas interesadas deberán acudir al departamento de Fomento Económico para entregar la documentación requerida en un horario de atención de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, de lunes a viernes.

El programa forma parte de las acciones municipales enfocadas en fortalecer el emprendimiento local, brindar capacitación para el desarrollo de oficios y promover herramientas que permitan a las familias generar ingresos adicionales.

Este tipo de programas de autoempleo representan una alternativa para personas que buscan incorporarse al mercado productivo, iniciar una actividad económica propia o adquirir nuevos conocimientos que puedan aplicar en su entorno.

Autoridades municipales señalaron que la capacitación busca llegar directamente a las comunidades para facilitar el acceso a estas oportunidades y fomentar la participación ciudadana en proyectos de desarrollo económico.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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