Desaparece Mateo Sánchez tras salir de su casa rumbo al Centro de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila activó la búsqueda de Mateo Sánchez Mauricio, de 33 años, quien fue reportado como desaparecido luego de que se le viera por última vez el pasado 16 de octubre en Monclova. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hombre salió de su domicilio con dirección a la Zona Centro, donde acostumbraba realizar distintas actividades. Desde entonces, sus familiares desconocen dónde se encuentra.

Mateo nació el 21 de julio de 1992, es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros y pesa alrededor de 55 kilogramos. Tiene tez aperlada, cabello corto, lacio y café oscuro, así como ojos café claro. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla color caqui, una chaqueta gris descolorida, tenis blancos y una gorra azul. Entre sus señas particulares destacan varios tatuajes: uno en el pecho con el nombre de Norma Patricia; otro debajo de la nuca con el nombre de América; en la muñeca derecha lleva el nombre de Yovani y en la izquierda, el de Jesús. También tiene tatuada la cara de una mujer en el brazo izquierdo.

Además, presenta una cicatriz arriba de la ceja derecha y varias marcas alrededor de la cabeza, características que podrían ayudar a identificarlo. El reporte de desaparición fue presentado el 20 de octubre, por lo que la Fiscalía solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita establecer su ubicación. Cualquier dato que contribuya a su localización puede reportarse al número de emergencias 911 o al teléfono 844 438 0700, habilitado para recibir información relacionada con el caso.

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