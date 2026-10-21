Desaparece Mateo Sánchez tras salir de su casa rumbo al Centro de Monclova

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    Desaparece Mateo Sánchez tras salir de su casa rumbo al Centro de Monclova
    Mateo Sánchez vestía pantalón de mezclilla color caqui, chaqueta gris descolorida, tenis blancos y gorra azul cuando desapareció. REDES SOCIALES

El hombre de 33 años tiene varios tatuajes con nombres en el pecho, las muñecas y los brazos, además de cicatrices en la cabeza

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila activó la búsqueda de Mateo Sánchez Mauricio, de 33 años, quien fue reportado como desaparecido luego de que se le viera por última vez el pasado 16 de octubre en Monclova.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hombre salió de su domicilio con dirección a la Zona Centro, donde acostumbraba realizar distintas actividades. Desde entonces, sus familiares desconocen dónde se encuentra.

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Mateo nació el 21 de julio de 1992, es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros y pesa alrededor de 55 kilogramos. Tiene tez aperlada, cabello corto, lacio y café oscuro, así como ojos café claro.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla color caqui, una chaqueta gris descolorida, tenis blancos y una gorra azul.

Entre sus señas particulares destacan varios tatuajes: uno en el pecho con el nombre de Norma Patricia; otro debajo de la nuca con el nombre de América; en la muñeca derecha lleva el nombre de Yovani y en la izquierda, el de Jesús. También tiene tatuada la cara de una mujer en el brazo izquierdo.

Además, presenta una cicatriz arriba de la ceja derecha y varias marcas alrededor de la cabeza, características que podrían ayudar a identificarlo.

El reporte de desaparición fue presentado el 20 de octubre, por lo que la Fiscalía solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita establecer su ubicación.

Cualquier dato que contribuya a su localización puede reportarse al número de emergencias 911 o al teléfono 844 438 0700, habilitado para recibir información relacionada con el caso.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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