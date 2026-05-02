Ciudadanos de Monclova lanzan campaña para promover el voto en Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Ciudadanos organizados de Monclova iniciaron este 1 de mayo una campaña de concientización para fomentar la participación en el próximo proceso electoral en Coahuila, la cual se mantendrá activa hasta el 7 de junio. La iniciativa es impulsada por Poder Ciudadano, Consejo 25 y un grupo de activistas locales, quienes, a través de la colocación de lonas en puntos estratégicos, buscan invitar a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. Estas acciones se replicarán en municipios como Torreón, Saltillo, Monclova, Sabinas, San Juan de Sabinas, Piedras Negras y Acuña.

En entrevista, Arlet Botello Maldonado explicó que este proceso electoral contempla la renovación de los 16 distritos del Congreso local, por lo que consideró fundamental que la población participe de manera informada para definir el rumbo del estado. Detalló que en Monclova ya se tienen alrededor de 70 ubicaciones confirmadas para la instalación de lonas, con la meta de alcanzar entre 100 y 160 puntos. A nivel estatal, indicó que se prevé la colocación de cientos de estos mensajes con el objetivo de ampliar el alcance de la campaña.

Durante la presentación, se contó con la participación de ciudadanos organizados, entre ellos Obed y el doctor Martínez Guerrero Guerra, quienes coincidieron en la importancia de motivar a la población a salir a votar y evitar la apatía, al considerar que dejar espacios vacíos puede traer consecuencias negativas para la vida pública. Los participantes subrayaron que temas como la seguridad, la economía, la salud y la educación deben ser tomados en cuenta al momento de emitir el voto, y destacaron que Coahuila se ha caracterizado por mantener condiciones de estabilidad que deben preservarse. Asimismo, hicieron un llamado a no dejarse influir únicamente por campañas políticas, sino a analizar las propuestas y elegir con responsabilidad, pensando en el bienestar de las familias. Finalmente, Arlet Botello invitó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, reiterando que se trata de un esfuerzo ciudadano y recordando que el próximo 7 de junio será clave la participación para fortalecer la democracia en el estado.

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