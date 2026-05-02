Ciudadanos de Monclova lanzan campaña para promover el voto en Coahuila

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    Ciudadanos de Monclova lanzan campaña para promover el voto en Coahuila
    Ciudadanos organizados arrancaron en Monclova una campaña estatal para promover la participación informada en el proceso electoral del próximo 7 de junio. LIDIET MEXICANO

Con la colocación de lonas en decenas de puntos estratégicos, ciudadanos organizados buscan incentivar el voto razonado y combatir la apatía de cara a la elección del 7 de junio en Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Ciudadanos organizados de Monclova iniciaron este 1 de mayo una campaña de concientización para fomentar la participación en el próximo proceso electoral en Coahuila, la cual se mantendrá activa hasta el 7 de junio.

La iniciativa es impulsada por Poder Ciudadano, Consejo 25 y un grupo de activistas locales, quienes, a través de la colocación de lonas en puntos estratégicos, buscan invitar a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. Estas acciones se replicarán en municipios como Torreón, Saltillo, Monclova, Sabinas, San Juan de Sabinas, Piedras Negras y Acuña.

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En entrevista, Arlet Botello Maldonado explicó que este proceso electoral contempla la renovación de los 16 distritos del Congreso local, por lo que consideró fundamental que la población participe de manera informada para definir el rumbo del estado.

Detalló que en Monclova ya se tienen alrededor de 70 ubicaciones confirmadas para la instalación de lonas, con la meta de alcanzar entre 100 y 160 puntos. A nivel estatal, indicó que se prevé la colocación de cientos de estos mensajes con el objetivo de ampliar el alcance de la campaña.

$!A través de lonas instaladas en puntos visibles, activistas buscan motivar a la población a salir a votar y analizar con responsabilidad las propuestas.
A través de lonas instaladas en puntos visibles, activistas buscan motivar a la población a salir a votar y analizar con responsabilidad las propuestas. LIDIET MEXICANO

Durante la presentación, se contó con la participación de ciudadanos organizados, entre ellos Obed y el doctor Martínez Guerrero Guerra, quienes coincidieron en la importancia de motivar a la población a salir a votar y evitar la apatía, al considerar que dejar espacios vacíos puede traer consecuencias negativas para la vida pública.

Los participantes subrayaron que temas como la seguridad, la economía, la salud y la educación deben ser tomados en cuenta al momento de emitir el voto, y destacaron que Coahuila se ha caracterizado por mantener condiciones de estabilidad que deben preservarse.

Asimismo, hicieron un llamado a no dejarse influir únicamente por campañas políticas, sino a analizar las propuestas y elegir con responsabilidad, pensando en el bienestar de las familias.

Finalmente, Arlet Botello invitó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, reiterando que se trata de un esfuerzo ciudadano y recordando que el próximo 7 de junio será clave la participación para fortalecer la democracia en el estado.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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