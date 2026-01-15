Celebran en Zaragoza la tradicional Partida de Rosca en San Martín y El Saltillo

Monclova
/ 15 enero 2026
    Celebran en Zaragoza la tradicional Partida de Rosca en San Martín y El Saltillo
    Autoridades municipales y familias compartieron la tradicional Partida de Rosca en colonias de Zaragoza. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Gobierno Municipal y DIF Zaragoza fortalecen la convivencia familiar con actividades que preservan las tradiciones

ZARAGOZA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer las tradiciones y promover la convivencia familiar, el Gobierno Municipal de Zaragoza, encabezado por el alcalde José Luis Martínez Hernández, en coordinación con el DIF Zaragoza 2024–2027, realizó la tradicional Partida de Rosca de Reyes en las colonias San Martín y El Saltillo.

Durante el encuentro, autoridades municipales agradecieron a las familias por sumarse a esta celebración que fomenta la unión comunitaria y preserva las costumbres que dan identidad al municipio. La convivencia permitió que niñas y niños disfrutaran de un momento de alegría, mientras que madres, padres y adultos mayores compartieron un espacio de cercanía y armonía.

El presidente municipal destacó que este tipo de actividades fortalecen el tejido social y reafirman el compromiso de su administración con las tradiciones que promueven valores como la solidaridad, el respeto y el trabajo en equipo.

Por su parte, la presidenta del DIF Zaragoza subrayó la importancia de generar espacios donde las familias puedan convivir, especialmente en fechas significativas, al considerar que estas acciones contribuyen al bienestar emocional y social de la comunidad.

Con iniciativas como esta, el Gobierno Municipal y el DIF refrendan su compromiso de seguir impulsando actividades que fortalezcan la identidad cultural y la convivencia entre las familias zaragocenses.

