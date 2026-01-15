Adiós Agapito; con honores despide San Buenaventura al agente de tránsito más querido
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Municipio rindió un emotivo homenaje al agente de tránsito Agapito Franco, tras más de 20 años de servicio ejemplar
SAN BUENAVENTURA, COAH.- Entre aplausos, nostalgia y un profundo agradecimiento ciudadano, el municipio de San Buenaventura despidió a uno de sus servidores públicos más queridos: el agente de tránsito Agapito Franco de la Rosa, quien tras más de dos décadas de servicio se jubiló, dejando una huella de trabajo honesto y vocación en cada rincón del municipio.
El homenaje se realizó en la Plaza Principal, frente a la Presidencia Municipal, el mismo escenario donde durante años Don Agapito reguló el tráfico, cuidó peatones y se convirtió en un rostro familiar para generaciones enteras.
TE PUEDE INTERESAR: Un paso hacia el futuro: llega la Primera Feria del Empleo a Matamoros
Puntual, como siempre fue en su labor, a las 3:00 de la tarde arribó portando por última vez su uniforme. Apenas pisó la explanada, fue recibido con un largo aplauso de ciudadanos, compañeros, autoridades y familiares, mientras los acordes del mariachi marcaban el inicio de una despedida cargada de emociones.
Durante el acto, el alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció públicamente la trayectoria del agente, destacando que su presencia en las calles fue sinónimo de orden, cercanía y confianza para la comunidad.
Subrayó que, más allá de su función como agente de tránsito, Agapito Franco se distinguió por su trato humano y su compromiso con el servicio público, dejando un legado que servirá de ejemplo para las futuras generaciones.
Horas antes del homenaje oficial, Don Agapito cumplió por última vez con su recorrido habitual, apoyando la vialidad en escuelas primarias y jardines de niños, donde fue despedido con abrazos, palabras de cariño y muestras de reconocimiento por parte de alumnos, maestros y padres de familia, quienes lo consideran uno de los servidores públicos más respetados del municipio.
TE PUEDE INTERESAR: Inversión de Pilgrim’s de mil 300 mdd en México incluye a Coahuila; busca reducir importación de pollo
No es la primera vez que San Buenaventura reconoce su trayectoria. En años recientes, durante la Feria y el Aniversario de la Fundación del municipio, la ciudadanía ya le había rendido un homenaje en vida en la Casa de la Cultura, acompañado entonces por su familia.
El evento concluyó con un convivio y música, cerrando así una etapa de servicio ejemplar y dando paso a una jubilación merecida para quien dedicó su vida a cuidar las calles, proteger a peatones y sembrar cultura vial, ganándose el respeto y el cariño de todo San Buenaventura.