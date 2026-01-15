Adiós Agapito; con honores despide San Buenaventura al agente de tránsito más querido

Monclova
/ 15 enero 2026
    Adiós Agapito; con honores despide San Buenaventura al agente de tránsito más querido
    Don Agapito Franco recibe el aplauso de la ciudadanía durante su homenaje en la Plaza Principal. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Municipio rindió un emotivo homenaje al agente de tránsito Agapito Franco, tras más de 20 años de servicio ejemplar

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Entre aplausos, nostalgia y un profundo agradecimiento ciudadano, el municipio de San Buenaventura despidió a uno de sus servidores públicos más queridos: el agente de tránsito Agapito Franco de la Rosa, quien tras más de dos décadas de servicio se jubiló, dejando una huella de trabajo honesto y vocación en cada rincón del municipio.

El homenaje se realizó en la Plaza Principal, frente a la Presidencia Municipal, el mismo escenario donde durante años Don Agapito reguló el tráfico, cuidó peatones y se convirtió en un rostro familiar para generaciones enteras.

$!El homenaje se realizó frente a la Presidencia Municipal, lugar emblemático de su labor diaria.
El homenaje se realizó frente a la Presidencia Municipal, lugar emblemático de su labor diaria. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

TE PUEDE INTERESAR: Un paso hacia el futuro: llega la Primera Feria del Empleo a Matamoros

Puntual, como siempre fue en su labor, a las 3:00 de la tarde arribó portando por última vez su uniforme. Apenas pisó la explanada, fue recibido con un largo aplauso de ciudadanos, compañeros, autoridades y familiares, mientras los acordes del mariachi marcaban el inicio de una despedida cargada de emociones.

Durante el acto, el alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció públicamente la trayectoria del agente, destacando que su presencia en las calles fue sinónimo de orden, cercanía y confianza para la comunidad.

$!utoridades, familiares y ciudadanos acompañaron al agente en su último día de servicio.
utoridades, familiares y ciudadanos acompañaron al agente en su último día de servicio. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Subrayó que, más allá de su función como agente de tránsito, Agapito Franco se distinguió por su trato humano y su compromiso con el servicio público, dejando un legado que servirá de ejemplo para las futuras generaciones.

Horas antes del homenaje oficial, Don Agapito cumplió por última vez con su recorrido habitual, apoyando la vialidad en escuelas primarias y jardines de niños, donde fue despedido con abrazos, palabras de cariño y muestras de reconocimiento por parte de alumnos, maestros y padres de familia, quienes lo consideran uno de los servidores públicos más respetados del municipio.

$!El municipio reconoce a uno de sus servidores públicos más entrañables en un emotivo acto de despedida.
El municipio reconoce a uno de sus servidores públicos más entrañables en un emotivo acto de despedida. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

TE PUEDE INTERESAR: Inversión de Pilgrim’s de mil 300 mdd en México incluye a Coahuila; busca reducir importación de pollo

No es la primera vez que San Buenaventura reconoce su trayectoria. En años recientes, durante la Feria y el Aniversario de la Fundación del municipio, la ciudadanía ya le había rendido un homenaje en vida en la Casa de la Cultura, acompañado entonces por su familia.

El evento concluyó con un convivio y música, cerrando así una etapa de servicio ejemplar y dando paso a una jubilación merecida para quien dedicó su vida a cuidar las calles, proteger a peatones y sembrar cultura vial, ganándose el respeto y el cariño de todo San Buenaventura.

Temas


tránsito
personajes
Homenajes

Localizaciones


San Buenaventura

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia

Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia
Adán Augusto, nutriéndose

Adán Augusto, nutriéndose
true

4T: Hay fracturas en el régimen
true

POLITICÓN: Fabricando delitos, así es como intenta amordazar a VANGUARDIA
El menor fue diagnosticado con hidronefrosis en el Hospital Materno Infantil desde diciembre pasado.

Madre de familia de Saltillo solicita apoyo para costear estudios médicos de su hijo de 9 años
El adulto mayor fue atendido por las autoridades.

Localizan con vida a campesino extraviado en General Cepeda

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista