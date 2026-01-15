Adiós Agapito; con honores despide San Buenaventura al agente de tránsito más querido

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Entre aplausos, nostalgia y un profundo agradecimiento ciudadano, el municipio de San Buenaventura despidió a uno de sus servidores públicos más queridos: el agente de tránsito Agapito Franco de la Rosa, quien tras más de dos décadas de servicio se jubiló, dejando una huella de trabajo honesto y vocación en cada rincón del municipio. El homenaje se realizó en la Plaza Principal, frente a la Presidencia Municipal, el mismo escenario donde durante años Don Agapito reguló el tráfico, cuidó peatones y se convirtió en un rostro familiar para generaciones enteras.

TE PUEDE INTERESAR: Un paso hacia el futuro: llega la Primera Feria del Empleo a Matamoros Puntual, como siempre fue en su labor, a las 3:00 de la tarde arribó portando por última vez su uniforme. Apenas pisó la explanada, fue recibido con un largo aplauso de ciudadanos, compañeros, autoridades y familiares, mientras los acordes del mariachi marcaban el inicio de una despedida cargada de emociones. Durante el acto, el alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció públicamente la trayectoria del agente, destacando que su presencia en las calles fue sinónimo de orden, cercanía y confianza para la comunidad.

Subrayó que, más allá de su función como agente de tránsito, Agapito Franco se distinguió por su trato humano y su compromiso con el servicio público, dejando un legado que servirá de ejemplo para las futuras generaciones. Horas antes del homenaje oficial, Don Agapito cumplió por última vez con su recorrido habitual, apoyando la vialidad en escuelas primarias y jardines de niños, donde fue despedido con abrazos, palabras de cariño y muestras de reconocimiento por parte de alumnos, maestros y padres de familia, quienes lo consideran uno de los servidores públicos más respetados del municipio.