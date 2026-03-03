Cero tolerancia: dan de baja a 10 policías de Monclova por abusos

MONCLOVA, COAH.- Al menos 10 elementos de la Policía Municipal han sido dados de baja en lo que va de la actual administración en Monclova, tras incurrir en irregularidades y presuntas prácticas ilícitas, confirmó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El Edil precisó que los ceses forman parte de una estrategia para combatir la corrupción dentro de la corporación y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública.

Las bajas, explicó, derivan de investigaciones internas iniciadas a partir de denuncias ciudadanas o reportes detectados por los propios mecanismos de supervisión municipal. Cada caso, subrayó, es analizado conforme a los procedimientos administrativos vigentes para determinar responsabilidades.

“Aquí lo importante es el trabajo en equipo; una institución no puede cargar con la falta individual de uno de sus integrantes”, expresó el Presidente Municipal, al insistir en que quien actúe fuera del marco legal debe asumir las consecuencias.

INVESTIGACIONES INTERNAS Y CONTROL DISCIPLINARIO

Las declaraciones del Alcalde se producen luego de señalamientos difundidos en redes sociales sobre presuntas extorsiones cometidas por policías municipales. Ante ello, el Gobierno local reiteró que mantiene activos mecanismos de vigilancia y control interno para detectar conductas indebidas.

Villarreal Pérez sostuvo que la política de su administración es de cero tolerancia frente a cualquier acto de corrupción, incluso cuando no exista una denuncia formal ante el Ministerio Público. Los reportes recibidos por redes sociales, plataformas digitales o de manera directa en dependencias municipales también son revisados.

Cada expediente es turnado al Comité de Honor y Justicia de Seguridad Pública, órgano responsable de citar a los elementos señalados, analizar evidencias y emitir resoluciones conforme al reglamento interno. Las sanciones pueden ir desde medidas administrativas hasta la baja definitiva.

El Alcalde enfatizó que la participación ciudadana es clave para detectar irregularidades y fortalecer las investigaciones, por lo que exhortó a presentar denuncias formales cuando los hechos sean graves o constituyan posibles delitos.

LLAMADO A DENUNCIAR

El Gobierno Municipal recordó que las denuncias pueden interponerse directamente ante la Dirección de Seguridad Pública o a través de los canales institucionales habilitados, incluso de forma anónima para proteger la identidad del denunciante.

El objetivo, puntualizó el Edil, es erradicar cualquier rastro de corrupción dentro de la corporación policial y consolidar un modelo de seguridad basado en la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Finalmente, Villarreal Pérez aseguró que las acciones de vigilancia y control continuarán durante su administración, con la finalidad de garantizar que los elementos municipales cumplan su función de proteger a la ciudadanía bajo estricto apego a la ley y a los derechos humanos.