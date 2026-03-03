Reforzarán seguridad en parques industriales de Ramos Arizpe con 200 nuevas cámaras

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó la primera reunión del año con el sector empresarial para fortalecer la estrategia de seguridad y crecimiento económico en el municipio. Durante el encuentro, se acordó una alianza estratégica que permitirá enlazar las cámaras de vigilancia de las empresas locales al centro de monitoreo estatal.

“Una de las cosas que hicimos más con ellos fue el de implementar cámaras en cada una de las empresas de ellos para podernos enlazar con el C2 que tenemos nosotros”, explicó el Edil. Con esta integración, el Ayuntamiento proyecta sumar alrededor de 200 cámaras adicionales durante el presente año en diversas zonas industriales de Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Respaldan coahuilenses gestión de Manolo Jiménez; es segundo lugar nacional

Gutiérrez Merino enfatizó que el Municipio no cobrará por el servicio de monitoreo a los empresarios que decidan incursionar sus sistemas al C2. “Vamos a incrementar este año 100 y 100 cámaras por año vamos a incrementar”, detalló sobre el plan de expansión tecnológica.

Además de la videovigilancia, la administración municipal reforzará la presencia policial en los parques industriales mediante la adquisición de nuevas unidades. “En el tema de seguridad, bueno, nos comprometimos a meter más muebles, más vehículos, más patrullas para poder tener una coordinación”, explicó el Alcalde ramosarizpense.

Actualmente, el Municipio mantiene una comunicación directa con 144 empresas a través de 8 grupos de WhatsApp especializados en seguridad. En estos espacios digitales, elementos policiacos monitorean reportes en tiempo real y comparten evidencia fotográfica de los recorridos preventivos realizados en las zonas fabriles.

Sobre la atracción de inversiones, señaló que se están ofreciendo incentivos para que Ramos Arizpe compita con otros estados del País. “Hicimos algunos incentivos para que ellos vuelvan aquí y pues eso nos va a ayudar mucho a que a que se reactive otra vez la economía”, puntualizó.

Finalmente, destacó que la ciudad se mantiene como un referente de seguridad a nivel nacional, trabajando de la mano con el Gobierno Estatal. El Alcalde subrayó que Ramos Arizpe es uno de los principales cinco destinos industriales en México, gracias a la coordinación efectiva y la diversificación económica.