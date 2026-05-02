Vinculan a proceso a Eliza ‘N’ por robo a Casa Edith en Monclova; defensa alista apelación y acusa fallas en pruebas

Durante la audiencia celebrada este sábado a las 10:00 de la mañana en el Centro de Justicia Penal de Frontera, el juez determinó vincular a proceso a Elisa “N”, al considerar que existen datos de prueba suficientes para continuar con la investigación por el delito de robo con abuso de confianza. Como medida cautelar, la imputada deberá portar brazalete electrónico, además de que se mantiene una vivienda en garantía ante la posibilidad de que el monto del daño sea mayor al inicialmente estimado.

MONCLOVA, COAH.- A una semana de los hechos que detonaron el caso, cuando una trabajadora con más de 20 años de antigüedad fue señalada por el presunto robo de seis mil pesos en la tienda Casa Edith, el proceso judicial avanza entre posturas encontradas.

El abogado de la parte afectada, Jorge Luis Garza Calvillo, sostuvo que la resolución se apega a derecho y permitirá seguir integrando elementos que esclarezcan lo ocurrido dentro del negocio, luego de que los propietarios detectaran faltantes que derivaron en la denuncia.

En contraste, la defensa de Elisa “N” adelantó que impugnará la vinculación a proceso al cuestionar la solidez de las pruebas presentadas. El abogado Gerardo Alvarado Peña señaló que los videos incluidos en la carpeta de investigación presentan inconsistencias, tanto por desfases en fechas y horarios como por presuntas irregularidades en la cadena de custodia, ya que —asegura— el material fue manipulado antes de llegar a peritaje.

Asimismo, insistió en que el dinero presuntamente sustraído nunca salió de la tienda, por lo que rechazan la acusación y descartan cualquier responsabilidad de su clienta, motivo por el cual tampoco aceptaron cubrir el monto señalado.

Con un plazo de dos meses para la investigación complementaria, ambas partes se preparan para reforzar sus argumentos. Mientras la parte denunciante busca robustecer la carpeta, la defensa prevé presentar nuevos testimonios, entre ellos el del contador y otros trabajadores, en un intento por revertir la resolución en las siguientes etapas del proceso.

Por ahora, Elisa “N” continuará enfrentando el procedimiento bajo la presunción de inocencia, en un caso que ha generado atención desde que salió a la luz el fin de semana pasado.