Clausuran anexo en Monclova; operaba sin permisos y mantenía a 29 internos en condiciones de hacinamiento

MONCLOVA, COAH.- Un anexo de Monclova donde permanecían personas en proceso de rehabilitación fue clausurado por autoridades sanitarias al descubrir que operaba fuera de la normatividad. Sin permisos, sin responsable médico, sin expedientes clínicos y con 29 internos hacinados en un inmueble con capacidad para mucho menos personas, el centro representaba un riesgo para la salud de quienes buscaban superar un problema de adicciones.

El establecimiento, llamado Recuperando Familias, ubicado en el fraccionamiento Villarreal, sobre el bulevar Harold R. Pape, fue suspendido luego de una inspección realizada de manera conjunta por la Jurisdicción Sanitaria 04 y otras corporaciones, al detectarse múltiples irregularidades sanitarias y administrativas. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, informó que durante la revisión se comprobó que el inmueble incumplía prácticamente con todos los requisitos indispensables para operar como centro de rehabilitación. Las condiciones en las que permanecían los internos fueron una de las principales causas de la clausura. Las autoridades encontraron a 29 personas alojadas en un espacio cuya capacidad era considerablemente menor, obligadas a compartir habitaciones reducidas y literas insuficientes. Además, internos y personal disponían únicamente de un sanitario, lo que agravaba las condiciones de higiene. La cocina también era improvisada, funcionaba al aire libre y los alimentos se preparaban con fuego, sin cumplir con las medidas mínimas de salubridad.

SIN SUPERVISIÓN MÉDICA NI EXPEDIENTES CLÍNICOS Pero las deficiencias no se limitaban a la infraestructura. Aguilar Arocha reveló que el anexo no contaba con permisos de funcionamiento, carecía de expedientes clínicos de los pacientes y tampoco tenía un responsable médico encargado de supervisar el estado de salud de los internos, el suministro de medicamentos o las terapias necesarias para su proceso de rehabilitación. “Todo lo relacionado con la atención médica y sanitaria estaba fuera de la normatividad”, señaló el funcionario. Indicó que las familias depositan su confianza en este tipo de centros e incluso realizan pagos para que sus seres queridos reciban atención especializada, por lo que es indispensable que estos establecimientos operen bajo condiciones dignas, seguras y conforme a la ley. MANTIENEN INSPECCIONES EN 16 ANEXOS DE LA REGIÓN Precisó que el establecimiento tenía poco tiempo de haber iniciado operaciones y permanecerá clausurado hasta que subsane todas las irregularidades detectadas y obtenga la documentación y autorizaciones correspondientes. De no cumplir con cada una de las observaciones emitidas por la autoridad sanitaria, no podrá reanudar actividades. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 informó que actualmente se mantienen inspecciones permanentes en los 16 anexos que operan dentro de la Región Centro para verificar que cumplan con la normatividad vigente y ofrecer condiciones seguras a las personas que reciben tratamiento. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier centro de rehabilitación que opere de manera irregular, al advertir que un establecimiento sin permisos, sin supervisión médica y con condiciones de hacinamiento pone en riesgo la salud, la seguridad y el proceso de recuperación de quienes buscan salir de una adicción.

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