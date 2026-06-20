Clausuran dos anexos en Monclova; mantienen revisión de 18 centros de rehabilitación

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    Clausuran dos anexos en Monclova; mantienen revisión de 18 centros de rehabilitación
    La Cuarta Jurisdicción Sanitaria informó que mantiene bajo supervisión 18 centros de rehabilitación ubicados en municipios de la Región Centro de Coahuila. LIDIET MEXICANO

La Cuarta Jurisdicción Sanitaria informó que los establecimientos se ubican en municipios de la Región Centro y continuarán las inspecciones de manera sorpresiva

MONCLOVA, COAH.- Autoridades de Salud clausuraron dos centros de rehabilitación en la Región Centro de Coahuila y mantienen bajo revisión un total de 18 anexos distribuidos en municipios como Monclova, Frontera, Nadadores y San Buenaventura.

De acuerdo con información difundida por la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, uno de los establecimientos cerrados corresponde al centro Fe, Esperanza y Amor, donde recientemente se registró un homicidio. El segundo fue clausurado presuntamente por no contar con la documentación y permisos necesarios para operar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-vecinos-alertan-por-su-ausencia-y-lo-hallan-sin-vida-BF21533741

El jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, informó que las inspecciones continuarán de manera sorpresiva, con el propósito de verificar que los centros cumplan con la normatividad vigente y cuenten con las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Según lo dado a conocer, en el caso del anexo que no cumplía con los requisitos, se solicitó a los responsables que los internos fueran entregados a sus familiares.

Asimismo, señaló que las revisiones buscan constatar que los establecimientos apliquen los protocolos correspondientes y ofrezcan condiciones adecuadas para la atención de las personas que permanecen en rehabilitación.

Las autoridades sanitarias indicaron que las supervisiones continuarán en los distintos municipios de la Región Centro, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas para este tipo de espacios.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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