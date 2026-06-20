Clausuran dos anexos en Monclova; mantienen revisión de 18 centros de rehabilitación

De acuerdo con información difundida por la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, uno de los establecimientos cerrados corresponde al centro Fe, Esperanza y Amor, donde recientemente se registró un homicidio. El segundo fue clausurado presuntamente por no contar con la documentación y permisos necesarios para operar.

MONCLOVA, COAH.- Autoridades de Salud clausuraron dos centros de rehabilitación en la Región Centro de Coahuila y mantienen bajo revisión un total de 18 anexos distribuidos en municipios como Monclova , Frontera, Nadadores y San Buenaventura.

El jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, informó que las inspecciones continuarán de manera sorpresiva, con el propósito de verificar que los centros cumplan con la normatividad vigente y cuenten con las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Según lo dado a conocer, en el caso del anexo que no cumplía con los requisitos, se solicitó a los responsables que los internos fueran entregados a sus familiares.

Asimismo, señaló que las revisiones buscan constatar que los establecimientos apliquen los protocolos correspondientes y ofrezcan condiciones adecuadas para la atención de las personas que permanecen en rehabilitación.

Las autoridades sanitarias indicaron que las supervisiones continuarán en los distintos municipios de la Región Centro, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas para este tipo de espacios.