Monclova: vecinos alertan por su ausencia y lo hallan sin vida

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    Monclova: vecinos alertan por su ausencia y lo hallan sin vida
    Vecinos de la colonia Anáhuac alertaron a las autoridades tras varios días sin tener noticias del hombre, quien fue localizado sin vida al interior de su vivienda. LIDIET MEXICANO

Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre sufrió un accidente doméstico días antes de ser localizado

MONCLOVA, COAH.- La preocupación de los vecinos por no verlo salir de su vivienda desde hacía varios días terminó en una lamentable noticia. Carlos, de 49 años, fue encontrado sin vida la mañana de este sábado al interior de su domicilio, ubicado sobre la calle Izcóatl, en la colonia Anáhuac en Monclova.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:20 horas, cuando uno de los habitantes del sector decidió acercarse a la vivienda para verificar que todo estuviera bien. Al asomarse por el patio observó al hombre tirado en el suelo. De inmediato solicitó el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento. Posteriormente acordonaron el área para permitir el trabajo de los peritos y de los agentes de la Agencia de Investigación Criminal.

De acuerdo con las primeras investigaciones, todo indica que Carlos habría sufrido un accidente doméstico. La principal hipótesis es que cayó de una escalera mientras realizaba labores de mantenimiento en el patio de su casa.

Debido a que el hecho habría ocurrido días antes, el cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición cuando fue localizado.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para documentar la escena y recabar indicios que permitan esclarecer completamente lo sucedido. Hasta el momento no existen elementos que hagan presumir un hecho violento.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones. Ahí se le practicará la necropsia de ley que determinará la causa oficial de la muerte.

El caso conmocionó a los vecinos de la colonia Anáhuac, quienes fueron los primeros en notar la ausencia del hombre. Preocupados por no verlo durante varios días, dieron aviso a las autoridades, lo que permitió localizarlo.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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