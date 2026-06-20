Monclova: vecinos alertan por su ausencia y lo hallan sin vida

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:20 horas, cuando uno de los habitantes del sector decidió acercarse a la vivienda para verificar que todo estuviera bien. Al asomarse por el patio observó al hombre tirado en el suelo. De inmediato solicitó el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias.

MONCLOVA, COAH.- La preocupación de los vecinos por no verlo salir de su vivienda desde hacía varios días terminó en una lamentable noticia. Carlos, de 49 años, fue encontrado sin vida la mañana de este sábado al interior de su domicilio, ubicado sobre la calle Izcóatl, en la colonia Anáhuac en Monclova .

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento. Posteriormente acordonaron el área para permitir el trabajo de los peritos y de los agentes de la Agencia de Investigación Criminal.

De acuerdo con las primeras investigaciones, todo indica que Carlos habría sufrido un accidente doméstico. La principal hipótesis es que cayó de una escalera mientras realizaba labores de mantenimiento en el patio de su casa.

Debido a que el hecho habría ocurrido días antes, el cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición cuando fue localizado.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para documentar la escena y recabar indicios que permitan esclarecer completamente lo sucedido. Hasta el momento no existen elementos que hagan presumir un hecho violento.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones. Ahí se le practicará la necropsia de ley que determinará la causa oficial de la muerte.

El caso conmocionó a los vecinos de la colonia Anáhuac, quienes fueron los primeros en notar la ausencia del hombre. Preocupados por no verlo durante varios días, dieron aviso a las autoridades, lo que permitió localizarlo.