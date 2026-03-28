Clausuran el parque Río San Marcos en Cuatro Ciénegas y encienden alerta turística

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Monclova
/ 28 marzo 2026
    Clausuran el parque Río San Marcos en Cuatro Ciénegas y encienden alerta turística
    El cierre podría impactar la llegada de visitantes a Cuatro Ciénegas. CORTESÍA

La empresa operadora inició un proceso legal para impugnar la clausura y buscar la reapertura del parque en el corto plazo

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La clausura del parque Río San Marcos, ubicado dentro del Área Natural Protegida de Cuatro Ciénegas, mantiene en alerta al sector turístico local ante las posibles repercusiones económicas, especialmente por la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, considerado el de mayor afluencia en la región.

El cierre fue ejecutado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), tras señalamientos realizados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en un operativo coordinado entre autoridades federales y personal regional encargado de la zona.

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$!El parque era uno de los puntos turísticos operados por Grupo Hotelero 1800.
El parque era uno de los puntos turísticos operados por Grupo Hotelero 1800. CORTESÍA

El espacio recreativo es operado por Grupo Hotelero 1800, empresa que manifestó inconformidad con la medida al considerar que se llevó a cabo sin una evaluación técnica integral ni un proceso adecuado para responder a los argumentos presentados. Según su postura, la clausura fue aplicada sin sustento suficiente y de manera desproporcionada respecto a las actividades que se desarrollaban en el sitio.

De acuerdo con la empresa, el parque operaba bajo condiciones previamente conocidas por las autoridades ambientales, sin que se hubieran realizado modificaciones estructurales recientes que justificaran una acción de este tipo.

$!Autoridades federales ejecutaron el cierre tras señalamientos ambientales.
Autoridades federales ejecutaron el cierre tras señalamientos ambientales. CORTESÍA

El cierre ocurre en un momento clave para la economía del municipio. La temporada de Semana Santa representa el principal periodo de ingresos para prestadores de servicios, comercios y hoteles, por lo que la suspensión de operaciones en uno de los puntos turísticos podría derivar en cancelaciones, menor llegada de visitantes y afectaciones directas en la ocupación hotelera.

Además del impacto comercial, la empresa señaló que sus actividades estaban vinculadas con el financiamiento de proyectos de conservación ambiental en la zona, por lo que la clausura también compromete la continuidad de estas iniciativas.

$!La clausura del parque Río San Marcos se realizó previo al periodo vacacional de Semana Santa.
La clausura del parque Río San Marcos se realizó previo al periodo vacacional de Semana Santa. CORTESÍA

Ante esta situación, Grupo Hotelero 1800 inició procesos legales con el objetivo de impugnar la medida y lograr la reapertura del parque. Paralelamente, hizo un llamado a las autoridades federales para que el caso sea revisado bajo criterios técnicos y jurídicos claros.

En medio de este escenario, operadores turísticos de la región han reiterado la necesidad de contar con reglas más definidas en la regulación de actividades dentro del Área Natural Protegida, mientras que el sector permanece atento al desarrollo del caso, en un periodo clave para la actividad económica de Cuatro Ciénegas.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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