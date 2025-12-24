Coahuila: Alcaldesa envía mensaje de unión y esperanza a las familias de Frontera en Navidad

En el marco de las celebraciones navideñas, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, dirigió un mensaje a las familias del municipio, en el que llamó a vivir estas fechas con paz, unión y responsabilidad, resaltando el valor de la convivencia y el amor familiar.

La presidenta municipal expresó su deseo de que la Navidad sea un momento de reflexión y cercanía entre los hogares fronterenses, destacando que estas fechas representan una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y renovar la esperanza.

Señaló que Frontera es una comunidad que se distingue por su gente trabajadora y solidaria, cualidades que —dijo— han permitido que el municipio avance aun en los momentos más complejos. “Nuestra ciudad es fuerte gracias al esfuerzo diario de su gente, a la generosidad y al compromiso que demuestran todos los días”, afirmó.

Pérez Cantú reconoció especialmente a madres y padres de familia, jóvenes, adultos mayores y trabajadores, a quienes calificó como el motor que impulsa el desarrollo del municipio. Reiteró que el trabajo honesto y el amor por la tierra son pilares fundamentales para seguir construyendo un mejor futuro.

Asimismo, hizo un llamado a celebrar estas fiestas con responsabilidad, promoviendo el cuidado mutuo y el respeto, a fin de preservar la seguridad y tranquilidad de todas las familias durante esta temporada.

“Que el nacimiento del Niño Jesús traiga consigo salud, empleo y nuevas oportunidades para los hogares de Frontera”, dijo al reiterar su compromiso de continuar trabajando desde el gobierno municipal con orden, cercanía y sentido humano, para seguir construyendo una ciudad con rumbo y esperanza.