Coahuila: Alcaldesa envía mensaje de unión y esperanza a las familias de Frontera en Navidad

Monclova
/ 24 diciembre 2025
    Coahuila: Alcaldesa envía mensaje de unión y esperanza a las familias de Frontera en Navidad
    Sara Irma Pérez destacó que estas fechas son una oportunidad para la reflexión y el fortalecimiento de los lazos familiares. FOTO: CORTESÍA

Llamó a vivir las fiestas con paz, unión, amor familiar y responsabilidad

En el marco de las celebraciones navideñas, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, dirigió un mensaje a las familias del municipio, en el que llamó a vivir estas fechas con paz, unión y responsabilidad, resaltando el valor de la convivencia y el amor familiar.

La presidenta municipal expresó su deseo de que la Navidad sea un momento de reflexión y cercanía entre los hogares fronterenses, destacando que estas fechas representan una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y renovar la esperanza.

TE PUEDE INTERESAR: Ciudad Frontera requiere más patrullas para reforzar vigilancia, afirma alcaldesa

Señaló que Frontera es una comunidad que se distingue por su gente trabajadora y solidaria, cualidades que —dijo— han permitido que el municipio avance aun en los momentos más complejos. “Nuestra ciudad es fuerte gracias al esfuerzo diario de su gente, a la generosidad y al compromiso que demuestran todos los días”, afirmó.

Pérez Cantú reconoció especialmente a madres y padres de familia, jóvenes, adultos mayores y trabajadores, a quienes calificó como el motor que impulsa el desarrollo del municipio. Reiteró que el trabajo honesto y el amor por la tierra son pilares fundamentales para seguir construyendo un mejor futuro.

Asimismo, hizo un llamado a celebrar estas fiestas con responsabilidad, promoviendo el cuidado mutuo y el respeto, a fin de preservar la seguridad y tranquilidad de todas las familias durante esta temporada.

“Que el nacimiento del Niño Jesús traiga consigo salud, empleo y nuevas oportunidades para los hogares de Frontera”, dijo al reiterar su compromiso de continuar trabajando desde el gobierno municipal con orden, cercanía y sentido humano, para seguir construyendo una ciudad con rumbo y esperanza.

Temas


Navidad
Alcaldesas

Localizaciones


Coahuila
Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello ha mantenido una lucha constante durante 17 años para que la muerte de su hija, la chef saltillense Elisa Loyo, sea investigada como homicidio.

El largo camino de una madre: así se estancó el caso de la chef saltillense Elisa Loyo entre gobiernos y tribunales (2/2)
Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, cierra la sucursal de Gonzalitos, en Monterrey, Nuevo León.

Navidad agridulce: Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, dice adiós en Monterrey
La Navidad es una de las celebraciones más importantes del mundo, pero su origen está lejos de ser exclusivamente cristiano.

El verdadero origen de la Navidad y su significado histórico
true

Coahuila: Exalcaldes frente a la justicia
true

La Nochebuena se viene...
true

Chistes navideños
Cada estación funcionará como un nodo estratégico de competitividad, no solo como puntos de ascenso y descenso

Saltillo: Tren de pasajeros, activo estratégico para competitividad regional, considera Coparmex