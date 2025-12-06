Ciudad Frontera requiere más patrullas para reforzar vigilancia, afirma alcaldesa

FRONTERA, COAH.- La alcaldesa Sara Irma Pérez informó que el municipio requiere incrementar su número de patrullas con el fin de fortalecer el trabajo de Seguridad Pública y mejorar la atención en los distintos sectores de la ciudad.

Actualmente, la corporación cuenta con 12 unidades, algunas con alto consumo de combustible o en proceso de mantenimiento, lo que limita su operación. Ante ello, la edil señaló la urgencia de adquirir vehículos más compactos y económicos que permitan cubrir con mayor eficiencia el territorio municipal.

“Sí necesitamos más patrullas. Estamos revisando opciones para adquirir unidades más pequeñas y económicas, que se adapten a las necesidades del municipio”, explicó.

Pérez Cantú recordó que, aunque tanto el Estado como el municipio han entregado nuevas unidades en meses recientes, la flotilla continúa siendo insuficiente para las demandas actuales de vigilancia.

Adelantó que el próximo año se gestionarán recursos y esquemas de inversión que permitan fortalecer a la corporación sin afectar otras áreas del presupuesto.

Además del equipamiento vehicular, la administración municipal prevé avanzar en la instalación de cámaras de videovigilancia, una infraestructura de la que Frontera careció durante muchos años. “Las cámaras son importantes y vamos a seguir trabajando para incorporarlas”, afirmó.

La alcaldesa reiteró que su gobierno continuará realizando gestiones y ajustes para reforzar la seguridad y garantizar un servicio más eficiente para la ciudadanía.