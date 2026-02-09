Coahuila anuncia nuevos programas sociales para jóvenes y mujeres en 2026

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la inclusión social y ampliar las oportunidades de desarrollo, el Gobierno de Coahuila anunció para 2026 la puesta en marcha de dos nuevos programas sociales dirigidos principalmente a jóvenes y mujeres, enfocados en educación, emprendimiento y generación de ingresos.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Martínez, informó que estas acciones se suman a los programas que han dado resultados positivos, como el alimentario, que permitió al estado pasar del séptimo al cuarto lugar nacional con menor carencia alimentaria en solo dos años.

Detalló que uno de los nuevos esquemas contempla estímulos económicos mediante becas para jóvenes que enfrentan situaciones extraordinarias y requieren apoyo para continuar sus estudios. Dentro de este programa destacan las Súper Becas, dirigidas a estudiantes que ya cuentan con una acreditación y beca para estudiar en el extranjero, pero carecen de recursos para cubrir gastos como transporte o manutención.

Estos apoyos, operados por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, irán de los 10 mil a los 100 mil pesos, según cada caso.

El segundo programa está orientado a jóvenes emprendedores y mujeres, y considera microcréditos de 10 mil a 30 mil pesos, con posibilidad de montos mayores, a tasa de interés cero y sin comisión por apertura.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para impulsar la economía local y generar más y mejores oportunidades para las familias coahuilenses.