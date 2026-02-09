Torreón: llevan cursos de conducción segura a motociclistas de zonas rurales

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial también en las comunidades rurales del municipio, este fin de semana se llevó a cabo una capacitación en Conducción defensiva y preventiva dirigida a motociclistas de los ejidos Jalisco y Flor de Jimulco.

Luis Alberto Morales, director general de Movilidad Urbana, informó que estas acciones se realizaron en coordinación con grupos organizados de ambas comunidades, con la finalidad de extender el adiestramiento a más conductores y fomentar una cultura de responsabilidad vial en todos los sectores de Torreón.

El funcionario destacó que el crecimiento del uso de motocicletas no solo se presenta en la zona urbana, sino también en áreas rurales, lo que hace indispensable reforzar la capacitación en conducción segura como parte de las estrategias impulsadas por la Administración Municipal.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 circulaban en Torreón 20 mil 068 motocicletas, cifra que se estima aumentó en un 24 por ciento durante 2025.