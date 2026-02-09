Torreón: llevan cursos de conducción segura a motociclistas de zonas rurales

Torreón
/ 9 febrero 2026
    Torreón: llevan cursos de conducción segura a motociclistas de zonas rurales
    La capacitación incluyó teoría y ejercicios prácticos de conducción preventiva.

Autoridades municipales buscan reforzar la seguridad vial en ejidos ante el incremento de motocicletas

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial también en las comunidades rurales del municipio, este fin de semana se llevó a cabo una capacitación en Conducción defensiva y preventiva dirigida a motociclistas de los ejidos Jalisco y Flor de Jimulco.

Luis Alberto Morales, director general de Movilidad Urbana, informó que estas acciones se realizaron en coordinación con grupos organizados de ambas comunidades, con la finalidad de extender el adiestramiento a más conductores y fomentar una cultura de responsabilidad vial en todos los sectores de Torreón.

El funcionario destacó que el crecimiento del uso de motocicletas no solo se presenta en la zona urbana, sino también en áreas rurales, lo que hace indispensable reforzar la capacitación en conducción segura como parte de las estrategias impulsadas por la Administración Municipal.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 circulaban en Torreón 20 mil 068 motocicletas, cifra que se estima aumentó en un 24 por ciento durante 2025.

La capacitación se enfocó en el manejo responsable y la prevención de riesgos.
La capacitación se enfocó en el manejo responsable y la prevención de riesgos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Morales Cortés señaló que también existen registros de siniestros viales en ejidos, donde motociclistas —algunos de ellos menores de edad— han sufrido accidentes por derrapes o impactos contra objetos fijos.

“Llevar la capacitación directamente a las comunidades donde viven jóvenes y personas que utilizan la motocicleta como medio de transporte o recreación permite que cuenten con herramientas clave para una conducción segura y responsable”, expresó.

Además de la parte teórica, los participantes realizaron prácticas como frenado de emergencia, orientadas a mejorar sus habilidades y reducir riesgos en la vía pública.

El director de Movilidad Urbana informó que, a la fecha, el municipio ha logrado capacitar a 10 mil 530 motociclistas, lo que reafirma el compromiso de la Administración Municipal con la prevención de accidentes y la movilidad segura en Torreón.

