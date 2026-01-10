Coahuila llevará a Madrid la promoción turística de su Región Centro

MONCLOVA, COAH.- La Región Centro de Coahuila tendrá presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se celebrará en Madrid, España, confirmó Enrique Ayala, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Monclova.

A invitación del Gobierno del Estado, la OCV se integrará al stand oficial de Coahuila, desde donde se impulsará la promoción turística no solo de Monclova, sino de toda la Región Centro, ante operadores, agencias y público especializado de distintos países.

TE PUEDE INTERESAR: FGR vincula a proceso a hombre detenido con más de cinco toneladas de pirotecnia en Coahuila

Ayala destacó que Fitur es uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel mundial, por lo que representa una plataforma estratégica para posicionar a la región en mercados internacionales y atraer visitantes interesados en turismo cultural, de negocios y de esparcimiento.

“Vamos a llevar la promoción de todo lo que ofrece la Región Centro de Coahuila, lo nuevo que se ha desarrollado y el potencial que tiene como destino”, señaló.

El viaje está programado del 20 al 26 de este mes y, aunque la invitación fue recibida recientemente, ya se trabaja en la logística para aprovechar al máximo esta oportunidad de proyección internacional.

Finalmente, subrayó que la participación en Fitur permitirá abrir nuevas rutas de promoción y fortalecer la imagen de la Región Centro como un destino competitivo dentro y fuera del país.